Una alumna de Les Alzines guanya l'Olimpíada de Biologia de Catalunya

Una alumna de segon de batxillerat del col·legi Les Alzines de Girona, Marta Gargallo, ha quedat primera en l'Olimpíada de Biologia de Catalunya. El premi el va rebre el 15 de febrer en un acte celebrat a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) de Barcelona.

Ella i cinc estudiants catalans més representaran Catalunya en la fase estatal de les olimpíades, que se celebrarà a Palma de Mallorca del 28 al 31 de març. L'alumnat seleccionat en aquesta fase anirà a la prova internacional, que es disputarà al juliol.

Les Olimpíades de Biologia pretenen motivar l'ensenyament d'aquesta matèria i promoure intercanvis d'experiències entre centres, cadascun dels quals hi pot inscriure un màxim de quatre estudiants. Partint de l'expedient acadèmic, es trien uns 25 alumnes per cada subseu. A Girona, la fase territorial es va celebrar el 2 de febrer a la UdG, on els joves van afrontar un examen teòric simultani amb la resta de seus. Els 20 millors estudiants de Catalunya van passar a la final, en la qual van realitzar una prova pràctica a la facultat de Biociències de la Universitat de Barcelona.

A més de Marta Gargallo, a la UdG es va classificar una altra finalista gironina, l'alumna del Saint George's School Anastasia Zhuchkova, que no ha passat a la final estatal.