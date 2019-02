Educació introduirà el mòbil a les aules d´escoles i instituts

Cent escoles, instituts o instituts escola que vulguin incorporar les tecnologies mòbils al seu projecte de centre podran entrar al nou programa Mòbils.edu que impulsa el Departament d'Educació, amb l'objectiu de promoure l'ús pedagògic de telèfons i tauletes a les aules a partir del curs vinent. El conseller, Josep Bargalló, va explicar que és un pla pioner per ensenyar a utilitzar la tecnologia i millorar les competències digitals, a més d'altres matèries. Per fer-ho, va aclarir, es potenciarà l'ús dels mòbils de l'alumnat sense que s'obligui a tenir-ne.

Segons Bargalló, el programa vol integrar el valor educatiu de les tecnologies mòbils a la vida diària dels centres i posar en valor el paper «inclusiu» de la tecnologia per a l'èxit de tot l'alumnat. El conseller va especificar que el 35,9% de centres ja utilitza la tecnologia mòbil a l'aula.

El programa mòbils.edu va dirigit als estudiants de 5è de Primària a 2n d'ESO, amb el propòsit que arribi a la resta. L'objectiu és implantar el model BYOD (Bring your own Device), que implica que els joves portin a els seus mòbils l'aula per treballar-hi, mentre que l'alumnat de Primària continuarà fent servir les tauletes. En aquest sentit, Bargalló va assegurar que no es farà comprar cap dispositiu, sinó que s'utilitzaran els dels escolars que ja en tinguin i se'n facilitarà l'accés als que no.

El conseller va recordar que el 71% dels alumnes d'entre 10 i 15 anys ja tenen mòbil , i que el 98,9% als 16 anys l'utilitza per connectar-se a internet, segons dades de l'Idescat. També va afirmar també que no hi ha la voluntat d'entrar en la decisió de les famílies sobre el moment adequat per donar un telèfon mòbil als fills, però va considerar positiu que en puguin fer un ús «educatiu» perquè tinguin una concepció diferent d'aquest aparell. També va detallar que la decisió no té a veure amb l'ús general del mòbil als centres i va recalcar que cadascun seguirà gestionant la normativa al voltant d'aquest tema, ja que el programa es refereix únicament a les pràctiques dins l'aula.

Evidències de bons resultats

La directora general d'Innovació, Mar Camacho, va explicar que no cal fer servir tecnologia mòbil «capdavantera» sinó que es poden realitzar projectes amb tot tipus de dispositius, fins i tot sense connectivitat. Bargalló també va defensar que hi ha «evidències» que l'ús de les tecnologies influencia els resultats acadèmics, els èxits educatius i la cohesió dels centres escolars, motiu pel qual s'ha impulsat un projecte «agosarat».

Amb un pressupost de 400.000 euros, Educació formarà els docents dels centres escollits i, alhora, facilitarà la informació als mestres i els professors que hi estiguin interessats. Per fer la tria, se'n buscaran de tipologia i de territoris diferents, amb l'únic condicionant que vulguin incorporar aquesta tecnologia en el seu projecte.