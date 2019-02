Denuncien «un any en blanc» per als propers docents que aprovin les oposicions

El sindicat de secundària Aspepc-SPS ha portat al jutjat l'endarreriment del calendari d'oposicions perquè retardarà un any el nomenament com a funcionaris dels docents que aprovin el procés selectiu. La formació critica que això obligarà el professorat a passar «un any en blanc», ja que no els comptarà ni per a l'antiguitat ni per a la consolidació de sexennis ni triennis, a més de comportar una «pèrdua de mèrits i antiguitat per als futurs concursos de trasllats».

La convocatòria d'enguany es diferencia de les anteriors perquè el Departament d'Educació ha capgirat l'ordre de les proves, que aquesta vegada començaran amb la defensa de la programació i de la unitat didàctica en comptes de per la part teòrica, com era habitual.



Procés allargat fins a l'octubre

En la presentació pública de les oposicions, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va explicar que el canvi allargarà el procés perquè tots els aspirants es presentaran a la prova competencial; quan, amb el format anterior, els docents que no superaven la prova teòrica ja no tenien la possibilitat de defensar la unitat didàctica. El Departament ha calculat que l'assignació definitiva de les 5.005 places que s'ofereixen enguany se sabrà el 31 d'octubre com a màxim, motiu pel qual el professorat seleccionat no tindrà el seu lloc de funcionari fins al setembre del 2020.

Aspepc-SPS denuncia els perjudicis que això causarà als docents i ho considera un «despropòsit injustificable i sense precedents», a més d'«una greu vulneració del principi de mèrit i capacitat» i «un greu perjudici econòmic». Per això, els serveis jurídics del sindicat han acudit al jutjat contenciós per impugnar les bases de la convocatòria d'oposicions que impliquen «el retard en el nomenament». Un retard que el Departament d'Educació remarca que ha vingut forçat pel calendari i que Aspepc-SPS coneixia, perquè es va informar a la mesa sectorial de la Conselleria amb els sindicats.

El delegat del sindicat de secundària a Girona, Luis Sobrino, va subratllar que quan adjudiquin una plaça a aquests docents «encara no constaran com a funcionaris i la seva pràctica com a tals no començarà fins al setembre de l'any següent», un fet que suposarà un greuge comparatiu amb opositors d'altres comunitats.