La revolució tecnològica arriba a les escoles

La tecnologia ha arribat a les escoles en forma de revolució. El món de l'educació avança cada cop més ràpid en gran part per l'evolució constant i ininterrompuda que experimenta la tecnologia. El coneixement ja és digital i la forma d'ensenyar i d'aprendre s'han d'adaptar a aquesta nova realitat més enfocada a compartir i a interactuar dins l'aula.

Per tal de fomentar i incidir en la transició tecnològica als centres educatius, és important tenir en compte les seves diverses necessitats i així mateix tenir en compte les particularitats que presenta. Empreses com MediaMarkt, a través de la seva divisió Business, ajuden al sector educatiu en tots els processos d'aquesta implementació a partir d'una proposta d'integració de les noves tecnologies en quatre pilars.

Aquest programa, que suposa una empenta en l'avenç d'aquesta revolució tecnòlgica a les escoles, es realitza tenint en compte les necessitats concretes de cada usuari i del centre i amb la finalitat de tenir un impacte positiu en l'ensenyament que s'hi imparteix. En aquest sentit, el procés comença amb un assessorament previ per tal de trobar les solucions més adequades respecte els propis plans educatius de l'escola. El desplegament de les eines TIC a l'aula és el segon pas i és el resultat d'una anàlisi i posterior implementació de la xarxa de connectivitat, un element imprescindible per tal de poder completar amb èxit la tecnologia. MediaMarkt Business Girona, amb la seva divisió d'educació, instal·la una estructura de xarxa pensada per suportar un alt volum de dispositius i aplicacions connectades. Es tracta d'infraestructures tecnològiques automatitzades, senzilles i lliures de problemes, perquè el professorat pugui maximitzar els seu temps amb els estudiants.

El coneixement de les TIC és un element imprescindible per tal de poder gaudir de totes les seves prestacions i tenir una experiència completa. Per això, el tercer pilar del projecte tecnològic de MediaMarkt Business és reforçar el coneixement del professorat per aplicar la millor metodologia en el seu desenvolupament professional.

Amb la inclusió d'un sistema de suport per tal de respondre als imprevistos, el programa ofereix així un servei que té en compte tot el procés adaptatiu.



Foment del treball en grup

L'entorn educatiu actual fomenta el treball de grup perquè cada alumne pugui millorar el seu aprenentatge. Les tecnologies proporcionen eines perquè els docents puguin liderar l'aprenentatge dels alumnes i assolir els objectius pedagògics dels seus centres educatius. MediaMarkt Business Girona disposa de les soluciones adequades a cada cas: des de pantalles interactives per dinamitzar les classes, eines col·laboratives, solucions de comunicació fins a ordinadors resistents i funcionals.

És essencial disposar de les millors eines per motivar els alumnes, per això l'empresa posa les tecnologies a l'abast dels centres educatius: solucions de robòtica, impressió 3D o realitat virtual suposen un pas més en innovació educativa.

I l'educació digital no seria possible sense la formació dels docents. Per aquest motiu, MediaMarkt Business Girona ofereix també la millor solució per a la capacitació del professorat millorant els seus coneixements, habilitats i/o aptituds per dur a terme el pla pedagògic de cada centre educatiu.