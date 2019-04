Aquests són els cracs del batxillerat a les comarques de Girona

Estudiants de 2n de Batxillerat s'han convertit en investigadors i investigadores per un dia al Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària (CRACS). Aquest dimecres, la Facultat de Dret de la Universitat de Girona ha acollit la trobada amb l'objectiu que els estudiants comparteixin el resultat de les seves investigacions. La jornada ha simulat un congrés de recerca a petita escala i s'adreça als joves preuniversitaris per posar en valor l'esforç realitzat en el seu treball de recerca. El Congrés també ofereix un espai per assolir el darrer pas indispensable de tot procés de recerca: la comunicació i divulgació de les conclusions de la seva investigació.

Aquests són els premiats.

Albert Garangou - Premi CRACS 2019 (dotat amb 1.500€)

L'extrusió de plàstic reciclat

El jurat ha valorat l'originalitat del treball i el plantejament dels objectius; la capacitat de síntesi de les conclusions; el rigor acadèmic i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca; l'originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als continguts presentats; l'estructuració del treball; l'adequació de les fonts d'informació produïdes o emprades en el treball de recerca i l'ús adequat d'aquestes fonts; i la presentació del treball, el seu caràcter formalment creatiu i innovador i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.



Aleix Cabello - Premi a la millor defensa (dotat amb 500€)

L'hormona del creixement

Es premia la solidesa de les argumentacions, la capacitat d'oratòria i la correcció lingüística de l'exposició de l'estudiant finalista davant les preguntes que li formulin el tribunal.



Neus Juncà - Premi a la millor recerca de l'àmbit científic (dotat amb 500€)

Estudi comparatiu de la influència de l'assecat a l'exterior i a l'assecadora en les fibres tèxtils



Meritxell Prat - Premi a la millor recerca de l'àmbit humanístic (dotat amb 500€)

Transmissió de les emocions a través del videoart



Mar Cortés - Premi a la millor recerca de l'àmbit de la salut (dotat amb 500€)

L'Alzheimer: música per reviure



Sandra Coca - Premi a la millor recerca de l'àmbit social (dotat amb 500€)

Un procés universal o individual? L'adquisició del llenguatge



Daniel Santos - Premi a la millor recerca de l'àmbit tecnològic (dotat amb 500€)

Battle Bot: construcció d'un battlebot utilitzant la plataforma Arduino



Alba Cortés - Premi al vídeo més creatiu (dotat amb 500€)

La doble cara de la publicitat

Es premia el vídeo que destaca per la seva competència digital facilitant l'entesa del missatge que vol transmetre, per l'ús de les TIC, per ser entenedor, descriptiu, sintètic, simple, innovador, creatiu i amb caràcter divulgatiu per a qualsevol tipus de públic.



Maryam Khilal - Premi al compromís social (dotat amb 500€)

A les portes d'Europa

Es valora l'impacte social i la dimensió ètica del treball presentat, principalment en els àmbits d'atenció a persones amb discapacitat, medi ambient, cooperació al desenvolupament, equitat de gènere i inserció social, entre d'altres.



Maria de Lucas - Premi del públic (dotat amb 500€)

El rentat de mans i l'esterilització com a prevenció de malalties infeccioses

Aquest premi s'atorga al vídeo que ha tingut més 'm'agrada' al canal de Youtube de la UdG, durant el període comprès entre el 8 i el 25 de març, inclosos.



Menció especial al centre educatiu amb més treballs seleccionats pel Congrés: Institut de la Bisbal