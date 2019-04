Bell-lloc: un col·legi arrelat a la ciutat de Girona amb vocació internacional

Bell-lloc és un col·legi concertat en totes les seves etapes: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Està situat, des dels seus inicis ara fa 54 anys, al barri de St. Narcís. Compta amb un model d'educació diferenciada -excepte a l'Educació Infantil-, que permet ajustar la seva formació integral als estils, grau de maduresa i reptes de gènere que afecten els nois durant el procés d'aprenentatge. El Pla d'Igualtat home-dona del col·legi prepara els nois de Bell-lloc per a un món divers i igualitari.

El projecte educatiu conjumina la tradició i el tarannà propi de la institució amb l'obertura i creativitat necessàries per donar resposta als reptes educatius del segle XXI. El centre procura mantenir un equilibri en totes les seves etapes entre la formació científica i humanista, i ofereix un pla de formació personal centrat en la formació del caràcter, a través del qual els alumnes creixen en virtuts i en educació emocional.

El col·legi promou projectes d'emprenedoria d'alt nivell que inclouen mobilitat internacional, obrint els horitzons l'aprenentatge més enllà del col·legi i encetant col·laboracions amb professorat i alumnat d'altres centres del món.

Les nombroses hores de docència en llengua anglesa permeten que els alumnes es presentin en el propi col·legi a les proves de la Universitat de Cambridge, i també al Test de la Universitat d'Oxford. A partir de sisè de primària, s'ofereix dins del currículum la possibilitat de cursar la segona llengua estrangera, amb la tria del francès o l'alemany. Bell-lloc és centre examinador de Cambridge i Oxford.

La docència s'orienta a promoure que l'alumne protagonitzi l'aprenentatge, a través d'una diversitat d'enfocaments i metodologies, introduint la tecnologia quan aquesta possibilita una major personalització. El col·legi compta amb unes àmplies instal·lacions esportives, i prou una pràctica de l'educació física que parteix de l'educació en valors.



Model d'educació diferenciada

Bell-lloc és una escola d'inspiració cristiana, i té encomanada l'atenció espiritual a la Prelatura de l'Opus Dei. El seu ideari transcendent es proposa en un clima de total respecte per la llibertat, de manera que no existeix cap pràctica religiosa obligatòria. Ofereix una educació personalitzada, que combina l'excel·lència acadèmica amb una curosa preocupació per les característiques, necessitats i expectatives de cadascun dels seus alumnes. En començar el curs, a cada alumne se li assigna un tutor personal, encarregat d'acompanyar-lo de manera individualitzada durant el seu itinerari escolar. Per tal de dur a terme la seva missió, Bell-lloc sempre s'ha caracteritzat per involucrar activament les seves famílies en la vida escolar, propiciant una estreta relació de col·laboració, confiança i complicitat, i aportant moltes oportunitats de formació per millorar l'educació dels fills en el context familiar.