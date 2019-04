Alumnat del Montilivi dissenya i organitza una fira de mobilitat per a infants

Alumnes dels cicles formatius de grau superior d'Educació infantil, d'Automoció i de Desenvolupament d'aplicacions web de l'institut Montilivi, de Girona, han participat en el disseny d'una fira de la mobilitat que es durà a terme la setmana vinent a l'escola Pla de Girona, per la que passaran 150 infants de P3 a P5.

L'activitat es realitzarà el dilluns i el dimarts 29 i 30 d'abril al matí, sota la direcció d'un equip d'Educació infantil. Començarà amb la presentació de la fira mitjançant un conte i un personatge, la Tintina, que farà de fil conductor a l'hora de transmetre conceptes de seguretat viària als infants. Després, i organitzats en quatre grups, les tècniques d'educació infantil acompanyaran les nenes i els nens per diferents parades.

Parades didàctiques



En la primera, els infants dibuixaran com s'ha de creuar el carrer correctament i, així, ensenyar-ho a la Tintina. En la segona, podran escollir un conte entre una selecció que estarà a la seva disposició, per llegir-lo o bé per escoltar com els l'expliquen. Tot seguit, passaran a un espai on participaran en l'elaboració de safates d'experimentació a través de diversos aliments o materials reciclats, entre els quals hauran de buscar figures com un cotxe, semàfors, una persona, una bicicleta o un policia, entre d'altres.

Per a la quarta parada s'ha previst jugar al dòmino amb peces de grans dimensions. En la següent, cada infant pintarà una samarreta blanca, amb esponges i rodets de pintura, a partir de la plantilla amb el dibuix d'un cotxe. I per últim, cada grup d'escolars jugarà a ser els protagonistes de la ciutat, a dintre d'un circuit amb carrers, passos de vianants i altres indicadors. D'aquesta manera, juntament amb la resta de propostes, les educadores volen conscienciar els infants dels perills viaris que hi ha en una ciutat. Des del seu punt de vista, aquesta hauria de ser una activitat extraescolar que s'implantés a totes les etapes educatives.