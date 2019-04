CCOO demana reduir ràtios per evitar tancar grups a P3 i la massificació a ESO

La Federació d'Educació del sindicat CCOO demana reduir les ràtios (nombre d'alumnes per aula) per tal de millorar la inclusivitat del sistema educatiu i aposta per fixar en 20 el nombre d'escolars a les aules d'infantil i primària, en 25 pel que fa a les d'ESO i en 30 a la secundària postobligatòria.

Pel sindicat, aquesta és una mesura per «entomar» la reducció demogràfica en els primers anys d'escolarització i el gran increment d'estudiants a secundària, tant obligatòria com postobligatòria. Per això, CCOO va criticar la «manca» de planificació escolar per part del Departament d'Educació de la Generalitat. Segons van denunciar mitjançant un comunicat, el sindicat calcula que s'han deixat d'invertir 3.700 milions d'euros els darrers 6 anys. Com a conseqüència de la mala planificació, denuncia el tancament d'aules de P3 i la massificació d'algunes línies d'ESO.

També demanen que la reducció de ràtios afecti el primer cicle d'educació infantil, fins a aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per nivell.