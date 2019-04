Editorials que formen mestres d'educació primària a Girona

Les editorials Santillana i Rich-mond van organitzar una jornada de formació per a mestres d'educació primària, que es va realitzar el 30 de març a les instal·lacions de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Girona. En l'activitat hi van participar vuitanta docents de vint-i-cinc escoles d'arreu de les comarques gironines, des de Lloret de Mar fins a Llançà (tal com van apuntar els organitzadors). La ponència inicial, titulada «Com millorar l'atenció dels alumnes», va anar a càrrec de Laia Casas. A la seva intervenció li van seguir tallers simultanis centrats en les llengües i en les matemàtiques.