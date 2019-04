Mestres i alumnes d'una vintena d'escoles gironines fan estiraments amb música cada matí per millorar la concentració

Una vintena d'escoles gironines participen en el programa 'Tirabuixó'. Es tracta d'uns exercicis que es fan durant set minuts abans d'entrar a l'escola acompanyats amb música que permeten que tant els docents com els alumnes comencin les classes en un estat "més calmat". "No es tracta de relaxació, sinó de consciència corporal. El què es busca és que iniciïn la jornada més connectats", assenyala la Barbara Van Hoestenberghe, una de les responsables. Van Hoestenberghe explica que des de que van començar a l'Escola Joan Reglà de Bàscara (Alt Empordà), no han parat d'incorporar centres. "Es tracta d'una inversió en benestar. No tindràs una pissarra digital, però en canvi els mestres i els alumnes de la teva escola estaran més connectats", assenyala.

La feina a les aules de l'Escola Joan Reglà de Bàscara fa sis anys que comencen a les nou i set minuts del matí. I és que els alumnes d'aquest centre dediquen una estona a fer estiraments acompanyats amb una sintonia. Es tracta del programa 'Tirabuixó', que permet començar el dia "més connectats", tant als alumnes com als docents. De fet, des de que es va iniciar, el centre es mostra "molt satisfet" dels resultats que tenen.

Tot plegat ha portat a les dues impulsores del projecte a exportar-lo a altres centres, i ja són disset les escoles de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa que han decidit participar-hi.

A més, hi ha dos instituts de secundària que també s'hi hi han interessat, i quatre escoles més que també tenen intenció d'implantar algun dels projectes. "La veritat és que el nombre de centres ha anat en augment i cada cop n'hi ha més que veuen que és una bona experiència".

El projecte 'Tirabuixó' combina una taula d'estiraments amb una melodia. Les seves responsables són la Lola Robles i la Barbara Van Hoestenberghe, que és la responsable de la música.

Van Hoestenberghe explica que el programa ajuda a mestres i alumnes a concentrar-se i a entrar en una "actitud de calma que va molt bé per aprendre". "Estan més desperts i tranquils, però no pas relaxats", concreta.



Inversió en benestar

Una de les claus, explica Van Hoestenberghe, és "vendre" el projecte. La responsable musical assenyala que a moltes escoles "costa" apostar per un programa d'aquest tipus. "No és tangible, no tindràs una pissarra digital, però inverteixes en el benestar dels alumnes i professors i en millores el rendiment", assenyala.

Des de l'Escola Joan Reglà reconeixen que es tracta d'un projecte "molt profitós", no només pels alumnes i professors sinó també per a les famílies. I és que entre els participants que cada matí fan els exercicis hi ha els 120 estudiants, l'equip docent i alguns pares que s'hi afegeixen.

La secretària de l'escola, Agnès Casadevall, explica que fins i tot han realitzat aquest tipus d'exercicis en moments en què els alumnes estaven "esverats" o fins i tot abans de realitzar alguna prova o examen.



Implicació de l'Ajuntament de Figueres

Una de les ciutats que més ha apostat per aquest projecte ha estat Figueres. La capital de l'Alt Empordà ha estat pionera en aquest aspecte, i és que fins a set escoles de la ciutat s'han decidit a implantar aquest programa. A més, els centres paguen una quantitat petita, ja que la majoria està subvencionat pel consistori.