Alumnat cineasta a les escoles de Bordils i Sant Esteve de Guialbes

L'escola de Sant Esteve de Guialbes, a Vilademuls, s'estrena en el projecte Cinema en curs, en el qual Bordils ja suma una experiència de 14 anys –els mateixos que el programa pedagògic–, durant els quals ha implantat l'ensenyament de la fotografia i del cinema des de P3 com una eina per posar en valor el seu entorn.

Cinema en curs fa pedagogia del cinema i porta aquest arta als centres de Primària i Secundària. Quan es va iniciar el 2005, l'activitat es limitava a Catalunya –pel que fa a Girona, els primers deu anys també hi treballava l'institut Castell d'Estela, d'Amer–, però darrerament s'ha estès a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya. Els seus objectius principals són fer que els estudiants descobreixin el cinema, «entès com a art, creació i cultura», i desenvolupar la potencialitat pedagògica de la creació cinematogràfica a l'escola – tal com expliquen els seus responsables, l'associació A Bao A Qu. Per treballar-ho, els centres compten amb el suport de cineastes que hi imparteixen tallers, al costat del professorat –que també rep formació– i dintre de l'horari lectiu.

Aquest curs, les noies i els nois de 6è de Primària de Sant Esteve de Guialbes i de Bordils treballen en els curtmetratges que es projectaran d'aquí a uns mesos. Enguany, la protagonista del film de Bordils és una noia que viu un moment de canvi, perquè la marxa de la seva germana a estudiar a Barcelona li fa assumir noves responsabilitats. Com en edicions anteriors, el centre treballa amb el guiatge de la cineasta Meritxell Colell.

A Sant Esteve de Guialbes han decidit rodar, amb el suport de Maider Fernández Iriarte, un documental centrat en el pastor de la zona, en Valentí, un home gran que coneix molt bé el municipi. En aquest cas i en tractar-se d'una escola petita, el projecte també inclou l'alumnat de 5è. Mentre que a Bordils la setmana passada encara rodaven, a Sant Esteve ja es troben en la fase de muntatge.