La trobada anual dels grups renovadors de matemàtiques «a+a+» supera les expectatives

Més de 400 mestres dels grups docents de renovació matemàtica «a+a+», que funcionen arreu de Catalunya, es van trobar dissabte a l'escola Joan Puigbert, de Girona, l'Annexa, en la desena Jornada d'innovació didàctica en les matemàtiques. L'objectiu d'aquesta reunió anual és compartir el treball que es realitza a les aules i animar més centres a sumar-se a aquest projecte, emparat per l'Associació de Mestres Rosa Sensat i coordinat pel gironí Josep Callís. El «repte de futur més important», tal com van subratllar, és atendre la demanda per crear grups nous.

L'interès per la jornada va fer que les inscripcions es tanquessin 15 dies després d'obrir-les i amb gairebé el doble de les places previstes inicialment: 250, i van acabar sent 400, deixant fora unes 50 peticions per impossibilitat d'espai. D'entre els assistents, l'organització va destacar un grup de mestres de la Terra Alta i 15 educadors de Galícia, on fa poc s'ha implantat «a+a+». Al llarg de la jornada es van desenvolupar 27 tallers d'experiències d'innovació matemàtica, impartits per membres d'«a+a+» que fan aquestes pràctiques en diferents escoles del país. Vuit d'ells van anar a càrrec de mestres dels 5 grups de les comarques gironines: Pla de l'Estany-Gironès; Gironès-la Selva; Girona; Garrotxa-Osona; Garrotxa (2) i la Selva marítima.