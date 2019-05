Alumnat de l'institut Santa Eugènia, de Girona, sensibilitza sobre l'estrès docent

L'alumnat de 2n del cicle formatiu de grau superior de Prevenció de Riscos Professionals de l'institut Santa Eugènia, de Girona, ha preparat material divulgatiu per al professorat per informar i sensibilitzar dels riscos psicosocials en l'àmbit docent. L'acció es va desenvolupar en el context del Dia Mundial de la Prevenció de Riscos a la Feina, el 28 d'abril.

El treball dels estudiants, que es graduaran aquest curs com a tècnics en prevenció de riscos professionals, ha consistit en el disseny i l'execució d'una campanya per conèixer l'efecte de l'estrès en el professor. L'anàlisi del lloc de treball docent posa de manifest que el professor està exposat a uns riscos laborals de caràcter psicosocial i, en concret, l'estrès. Per aquest motiu, s'ha documentat quins factors poden incidir negativament en el treball diari, i què poden fer cadascun dels professors per millorar el seu dia a dia laboral.

En aquest sentit, els punts clau que cal tenir present per evitar situacions d'estrès es van resumir en un document. A més, es va entregar un qüestionari d'autoavaluació GHQ 12, un qüestionari de salut general de Goldberg.