Set equips de robòtica es classifiquen per a la final de RoboCAT

El campionat de robòtica amb programari lliure RoboCAT, organitzat per l'associació El Racó dels Robotaires, ja té els set finalistes gironins per a l'última fase, la que decidirà els guanyadors de Catalunya i es disputarà l'11 de maig a l'escola Els Estanys, de Castell-Platja d'Aro. La classificació s'ha decidit aquest dissabte, quan 41 equips escolars –a més d'una categoria per a adults– van participar en la final corresponent a Girona a l'escola Bell-lloc del Pla. Enguany, el campionat s'inspira en les revoltes remences.

L'equip guanyador de la categoria júnior, per a alumnat de 5è i 6è de primària i els dos primers cursos d'ESO, va ser OM-Aprentik, d'Ausatel Robòtica, de Tona; en segon lloc va quedar Abstrobot, del Saint George School, de Girona; i en tercer, Pandilla, del Bell-lloc.

En la categoria sènior, per a estudiants de 3r i 4t d'ESO, la primera posició va ser per l'equip anomenat Destructors, també del Saint George School; la segona per a VAR3, del College Jean Amade, de Ceret; i el tercer per a PATO S.O.S., de la Fundació Llor, de Sant Boi de Llobregat.

Finalment, Dimonis del Vallespir, va quedar primer en la categoria de majors de 18 anys.

Els robots, prèviament programats pels estudiants, van recrear una lluita entre la noblesa i la pagesia feudals, i va guanyar aquell que va llençar més taps de suro, que representen els projectils d'un arcabús, al camp contrari. A a la final de dissabte vinent hi competiran els 32 millors equips de 95.