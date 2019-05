El Cercle d'Economia premia l'escola Mossèn Joan Batlle de Blanes

L'escola Mossèn Joan Batlle, de Blanes, ha guanyat el segon guardó del Premi Ensenyament 2019, dotat amb 8.000 euros, que atorga la Fundació Cercle d'Economia i el projecte EduCaixa de l'Obra Social «la Caixa». El primer premi, de 15.000 euros, el va aconseguir l'escola Octavio Paz, de Barcelona.

A l'hora de premiar el centre educatiu de Blanes, el jurat ha valorat el resultat de la seva participació en el Programa Escoles Tàndem al llarg de tres cursos, un projecte que promou la transformació i la innovació educativa amb la ciència com a eix vertebrador. L'escola Mossèn Joan Batlle ha realitzat aquest treball de la mà del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), tot convertint l'escola en un referent en projectes educatius de ciència. Investigadors i mestres han treballat conjuntament per introduir canvis metodològics, curriculars, organitzatius i d'espais d'aprenentatge amb l'objectiu de promoure un canvi al centre i millorar els aprenentatges dels alumnes per garantir la igualtat d'oportunitats, de manera que esdevinguin persones competents en la societat del futur.

En aquesta edició, la dotzena, el Premi Ensenyament ha rebut trenta candidatures de centres públics, privats i concertats d'arreu de Catalunya, amb projectes que incidien en la millora de l'aprenentatge dels estudiants, l'ús de les noves tecnologies, el desenvolupament de processos de transformació educativa, el treball per competències, l'empoderament de les famílies, la millora de la inserció de l'alumnat en el món laboral, entre d'altres.