Disset estudiants d'informàtica del Montilivi troben feina en entrevistes de set minuts

Estudiants del cicle formatiu d'Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes de l'institut Montilivi, de Girona, van participar, la setmana passada, en una jornada d'entrevistes ràpides amb disset empreses gironines al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Es tractava de la primera edició d'una iniciativa per seleccionar alumnes per cursar formació professional dual, una modalitat que combina la formació teòrica amb pràctiques remunerades al mercat laboral ordinari.

La primera edició d'aquesta activitat es va dur a terme a l'auditori Centre d'Empreses de l'edifici Giroemprèn, organitzada pel Montilivi i l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Josep Pallach de la UdG, amb la col·laboració del seu Parc Científic i Tecnològi.

La jornada va començar a dos quarts de 10 del matí amb un parlament institucional a càrrec de la directora del Parc Científic, Anna Albar, i del director de l'institut Montilivi, Rubén Pino. Seguidament, els disset estudiants aspirants es van entrevistar amb cadascuna de les empreses participants de forma rotatòria i utilitzant la tècnica del Job Speed Dating, que consisteix en una entrevista ràpida de tan sols set minuts de durada.

Les empreses i les institucions que han participat en aquesta primera edició han estat l'Ajuntament de Sarrià de Ter, ANH Solucions, Creu Roja, DXC Technology, Establiments Coll SA, Ginser Home SL, GM Food Iberica, GRN Serveis Telemàtics, Grup Hermes, l'Hospital Santa Caterina, Infogestió, Invertia Web, Irontech, Jarit-Agea SL, Marlex, Med Playa i Microgestió.

Segons el director del Montilivi, «la jornada ha aconseguit el seu principal objectiu: promoure l'apropament de la formació professional dual a les empreses del teixit industrial gironí, afavorint l'educació integral de l'estudiant en el món laboral real i alhora potenciant la inserció laboral».

En finalitzar la jornada, la majoria d'empreses van manifestar la seva satisfacció així com la dificultat d'escollir un sol candidat, ja que van trobar que diversos perfils dels joves participants encaixaven amb les seves necessitats.

Per la seva banda, l'Institut de Ciències de l'Educació va destacar que iniciatives com aquesta potencien la coparticipació de les empreses en la formació professional, gràcies al compromís a tres bandes entre el centre educatiu, l'estudiant i la mateixa empresa, amb un resultat final beneficiós per a tothom.