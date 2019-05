ECCIT: intercanvi socioeducatiu

L'home és enemic del que ignora, proverbi àrab



adar en la ignorància no és fàcil i menys si sota l'aigua no goses obrir els ulls. La valentia és voler trobar-te immers en un món que ignores amb la intenció d'aprendre a conèixer l'Altre. Hom mai podrà obviar els seus prejudicis, cal que els mostri i fer-ne de l'intercanvi amb l'estrany una font de coneixement, reconèixer les semblances, les diferències, qüestionar la seva cosmovisió i finalment créixer. És una tasca immensa, mai finita i requereix d'una actitud voluntariosa de desprendre's de la mirada endogàmica que malauradament tots i totes tenim.

Per això va néixer ECCIT, una associació socioeducativa formada per voluntaris que, amb la col·laboració de CCOO Educació de les Comarques Gironines, ha sabut donar resposta a les inquietuds de molts professionals de l'educació de la província de Girona i del Rif (Marroc). Enguany hem encetat una nova edició d'intercanvi de professorat gironí amb professorat xauní, la vuitena edició, i ja està donant el seu fruit. Iniciatives com aquesta són les que donen sentit a la nostra tasca docent també. L'escola surt del seu petit entorn i és connecta amb el món per créixer, aprendre i compartir coneixement.

Una vintena de professionals de l'educació que treballem a la província vam arribar a Xauen el mes passat. Durant una setmana se'ns van obrir les portes de moltes escoles i instituts marroquins, de les administracions polítiques i educatives municipals i de diferents entitats i associacions vinculades a la realitat social i educativa d'aquesta ciutat i dels seus voltants. L'acollida va ser total, la humanitat que vam rebre va ser un regal i l'experiència d'intercanvi de problemàtiques educatives i de metodologies diverses va ser plenament enriquidora. Només tenim paraules d'agraïment per tanta vivència, la motxilla que ens emportem cap a les nostres aules d'occident de l'Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Cerdanya és plena d'una mirada molt més oberta cap al nostre alumnat provinent d'altres entorns, sobretot de cara a l'alumnat i a les famílies marroquines.

L'Educació i la reflexió que en deriva és un pont entre cultures i entre els professionals que s'hi dediquen. Per això esperem amb il·lusió la benvinguda del professorat de Xauen el proper mes de novembre, serà el moment de continuar aquest intercanvi a casa nostra, d'obrir les escoles i instituts gironins i d'enriquir-nos mútuament amb tota l'experiència.

ECCIT i CCOO Educació som coneixedors de la força d'aquests intercanvis i de l'impacte positiu en la nostra societat i en l'educació. Els nens catalans provinents d'altres països com Marroc, Gàmbia o Senegal formen la primera llavor de la integració de tota la família a la nostra cultura i comunitat.

L'atenció socioeducativa requereix un coneixement profund de la realitat migratòria per part dels professionals de l'educació no només en països de residència sinó també dels països d'origen. El procés d'integració de l'alumnat nouvingut d'origen marroquí a les aules i al sistema educatiu de Catalunya no és fàcil ni immediat. La migració de la família pot posar als infants i joves en situacions traumàtiques, xocs i canvis culturals forts, no assumits o de tardana acceptació, que dificulten la tasca docent a les escoles i instituts.

La desmotivació i el fracàs escolar, molt estès, d'aquest col·lectiu, n'és una de les seves conseqüències més visibles. Un dels recursos que poden ajudar a resoldre aquesta problemàtica és un millor coneixement social i educatiu del país d'origen de l'alumnat nouvingut.

Estem convençuts del benefici col·lectiu d'aquest projecte i és per això que ECCIT i els seus col·laboradors i col·laboradores volem créixer. Volem nadar més en la ignorància i amb els ulls oberts per descobrir nous entorns, aprendre, compartir i aportar millores al nostre sistema educatiu i a la nostra societat en definitiva. Estem començant a establir més ponts d'intercanvi educatiu amb societats llunyanes i properes alhora gràcies a l'alumnat nouvingut. Properament estarem en condicions d'oferir experiències a altres països com Senegal, Gàmbia? La nostra província és, des de fa ja força anys, un lloc d'acollida per a persones d'aquests països. Necessitem la participació de la comunitat educativa i de les administracions públiques per fer possible un canvi de mirada i d'actitud vers l'alumnat nouvingut que revertirà positivament en tota la nostra comunitat. Estem en condicions d'ofertar eines per transformar la intervenció educativa cap a tot el nostre alumnat, per continuar treballant per millorar una societat que és diversa i plural.

Gràcies a tots i a totes les participants i a les que vindran per continuar construint un món millor.