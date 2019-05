L'alumnat d'ESO de Banyoles planteja la ciutat que vol dintre del projecte TONI

L'alumnat dels centres d'educació secundària de Banyoles va presentar dimarts, a l'auditori de l'Ateneu, una vintena de propostes per millorar la ciutat en l'acte de tancament del projecte TONI, Tenim Oportunitats, Necessitem Idees, que promou l'emprenedoria a 2n, 3r i 4t curs d'ESO.

TONI és un projecte d'emprenedoria que realitzen de forma coordinada els quatre instituts de Banyoles, amb el suport del Servei d'Educació de l'Ajuntament i la col·laboració de diverses entitats. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que, a partir de l'observació de la ciutat i de propostes de diferents agents i entitats, les noies i els nois projectin idees sobre com resoldre les necessitats que han detectat i les converteixin en un projecte emprenedor.

La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles, Ester Busquets, va destacar que el projecte TONI «és una eina bàsica perquè els joves sentin seva la ciutat i es puguin impulsar projectes atractius per a ells». En aquest sentit, Busquets va recordar que «algunes propostes que s'han impulsat en els darrers anys són fruit d'idees del projecte TONI, com la creació del Punt Jove de Salut, el voluntariat per les activitats que organitzem anualment per la Marató de TV3 o la Holi Party que es va fer per les Festes d'Agost».

En aquesta sisena edició del programa, els alumnes d'emprenedoria dels instituts Josep Brugulat, Pere Alsius i Pla de l'Estany i de l'escola Casa Nostra han hagut de pensar els seus projectes a partir de propostes que els van plantejar des d'entitats com la Fundació Estany o el Consell Esportiu, o des dels serveis de Joventut o Festes de l'Ajuntament, que, a més, els han marcat un pressupost per portar a terme les seves iniciatives.

Aquest curs, s'han presentat dinou projectes principalment centrats en les celebracions locals, amb noves propostes d'activitats per a joves tant pel que fa a les Festes d'Agost com a les de Sant Martirià o el Carnestoltes.

Però les iniciatives plantejades pels estudiants també han inclòs la construcció d'un carril per a bicicletes que uneixi diferents municipis del Pla de l'Estany; l'organització d'una fira del formatge al Puig d'en Colomer; diferents accions per promoure el voluntariat a la Fundació Estany; o una activitat de dansa urbana del Consell Esportiu del Pla de l'Estany.

L'acte de clausura es va obrir amb una xerrada a càrrec de l'emprenedor Josep Maria Teixidor, que va explicar la seva pròpia experiència en l'àmbit de l'emprenedoria tecnològica.

El projecte TONI es va crear en memòria del professor de Tecnologia de l'institut Pla de l'Estany Toni Carmona, que va morir el maig de 2012.