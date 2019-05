L'escola Carme Auguet manté la seva aposta per la robòtica educativa

L'escola Carme Auguet, del barri de Pont Major de Girona, va celebrar divendres el 5è Scratch Day, una iniciativa mundial sobre programació educativa i pensament computacional. Des del 2012, el centre ha optat per introduir la robòtica educativa i el treball del pensament computacional al seu projecte. Tot va començar com un pla d'innovació en ciència i tecnologia, amb el suport del Departament d'Educació i la col·laboració del grup de recerca Udigital de la UdG. L'alumnat d'Infantil ha usat el material Cubetto per fer programacions senzilles, descobrir dibuixos amagats a partir de la realitat augmentada o crear construccions. Mentre que el de Primària ha creat una història interactiva amb Scratch Junior, ha programat unes bee-bots perquè seguissin el ritme de la música o construït i programat un robot amb Lego Mindstorm.