Vaga a l'educació pública: Tota la informació

Els sindicats docents han cridat aquest dijous a una vaga unitària en l'educació pública per revertir les retallades i reclamar, entre altres mesures, la recuperació d'una hora lectiva del professorat.

Ustec · Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc · Sps, CGT i UGT també reclamen millora de les ràtios, la reducció de dues hores als majors de 55 anys, la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, la consolidació del personal interí i la retirada del decret de plantilles.

Després de dues reunions de mediació a la Conselleria de Treball en el que tenien el retorn de l'horari lectiu a 18 hores en Secundària i 23 a Primària com a punt irrenunciable, els sindicats van criticar que la Generalitat no presentés "cap proposta" per al professorat.

Pels sindicats, la situació de l'educació pública és "greu", i afirmen que respecte al 2010 hi ha 62.939 alumnes més per només 329 docents més, i el pressupost del departament està per sota del de 2010.

Van assegurar que per tenir la mateixa capacitat de servei que el 2010 seria necessari contractar 7.200 més, i van tornar a exigir al Govern un decret llei per atendre les demandes del professorat i la comunitat educativa per "no perdre un altre any".

El Govern va assegurar que no disposa de recursos per dur a terme un decret de modificació pressupostària per valor de 240 milions d'euros, com demanava la comunitat educativa per afrontar la reversió de retallades.

Serveis mínims

Els centres escolars hauran de tenir un docent per cada quatre aules en Infantil i Primària, un per cada tres unitats en educació especial --de 3 a 16 anys-- i un terç de les plantilles de les escoles bressol durant la vaga docent.

Així mateix, també haurà d'haver una persona de l'equip directiu per cada centre, que pot ser el director, el coordinador pedagògic, el cap d'estudis i el secretari, i en el cas de les llars d'infants, un membre del claustre, segons els serveis mínims dictats per la Conselleria de Treball de la Generalitat.

Mobilitzacions

Aquest migdia a les 12, els sindicats convocants de la vaga tenen previst concentrar-se davant la seu de la Generalitat a Girona. A Barcelona també s'han previst diversos actes reivindicatius