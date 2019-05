El Bell-lloc tanca el curs amb un musical sobre l'expedició a l'Antàrtida de Shackleton

Més de 600 alumnes de Primària i Secundària del col·legi Bell-lloc van estrenar divendres el musical Shackleton, de creació pròpia i basat en la figura d'aquest explorador britànic i la seva expedició a l'Antàrtida, a principis del segle XX.

Estudiants i professors preparen junts el musical, des de l'inici del curs, en la interpretació de les cançons i de les coreografies i treballen per a impulsar i millorar l'expressió artística, alhora que fomenten valors com l'optimisme, el companyonia i el treball en equip. Aquesta activitat es duu a terme en el marc del B!Caràcter, un programa propi de l'escola que té com a objectiu el desenvolupament dels hàbits i les fortaleses dels nois. S'han fet quatre representacions al pavelló de l'escola.

El vaixell capitanejat per Ernest Shackleton va quedar atrapat al mar gelat de l'Antàrtida, en una expedició fallida que es va dur a terme entre el 1914 i el 1916, i finalment es va enfonsar. Aquest és el quart curs que el col·legi organitza un musical com a cloenda del curs.