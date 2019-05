El Departament d'Educació defineix el mapa de la innovació pedagògica de Catalunya

El Departament d'Educació va presentar dissabte el mapa de la innovació pedagògica de Catalunya, que recull 1.896 centres que participen en programes i projectes innovadors. És un mapa interactiu que identifica els programes reconeguts i acreditats per la Conselleria i, a la vegada, situa al territori els centres que hi participen en cadascun d'ells.

Aquesta eina també aporta informació sobre el contingut i els objectius del programa, els requisits i els compromisos adquirits pels centres participants, així com la normativa que els regula. A través d'aquest mapa, els docents poden conèixer altres escoles o instituts per establir sinèrgies.

El mapa serveix també a l'administració educativa per analitzar com s'estan implantant els programes en cada territori i ajuda el Departament a planificar a nivell territorial, tot donant a conèixer les iniciatives i fomentant les aliances entre els centres.

La presentació va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la participació del secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, qui va agrair a tots els docents «el treball en termes d'innovació» i els va demanar que continuïn sent innovadors, sense oblidar ser «escoles inclusives». D'altra banda, la directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, Mar Camacho, va apuntar que les finalitats de qualsevol projecte innovador s'han d'encaminar a l'èxit escolar.

Des del 2015, Educació estableix tres modalitats. La primera són els Programes d'Innovació, que són plans d'acció que impulsa la Conselleria o altres administracions, però hi col·labora, amb l'objectiu de millorar els resultats del sistema educatiu. Hi ha 23 programes d'aquestes característiques, amb la participació de 1.711 centres, amb temàtiques com la lluita contra l'assetjament escolar, l'aprenentatge integrat de les llengües, l'impuls de la lectura i l'emprenedoria.

La segona modalitat és la de Projectes d'innovació pedagògica –amb 185 de reconegudes–, que són iniciatives d'un centre o un grup de centres per assolir la millora educativa i que aporten evidències dels canvis en les competències dels alumnes o en l'organització i la gestió.

La tercera són les Pràctiques educatives de referència, que són iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat un cop implementats i sempre que aportin millores per a l'aprenentatge.