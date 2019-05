L'escola Pericot organitza una donació de sang avui al centre

L'alumnat més gran d'educació infantil (P5) i de primària (6è) de l'escola Pericot, de Girona, avui organitza una donació de sang conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits i amb la col·laboració amb l'associació de mares i pares d'alumnes. L'acció es durà a terme entre les 2 del migdia i les 6 de la tarda, al gimnàs escolar.

La iniciativa va sorgir a principis de curs, quan els infants de P5 van començar a treballar un projecte sobre el cor i la sang. El centre ha explicat que, a partir de l'explicació del conte Els superherois de la sang, els escolars van buscar informació per poder respondre les preguntes que els anaven sorgint: quanta sang hi ha al cos, què hi ha a dins de la sang o, per exemple, com es pot fer per ajudar a les persones que en necessiten.

Les noies i els nois de sisè es van afegir al projecte fent tasques conjuntes amb els infants més petits del Pericot: ells van organitzar un circuit d'orientació per l'escola i els companys de P5 van realitzar un kahoot –plataforma que permet preparar qüestionaris.

En paral·lel, va sorgir la idea de promoure una donació de sang, en la qual van rebre l'orientació del Bang de Sang i de Teixits. A sisè van treballar la publicitat mitjançant el disseny d'un cartell i d'un eslògan, així com la difusió a les famílies a través del correu electrònic. A partir del seu material, el Banc de Sang i Teixit ha elaborat cartells i flyers que l'alumnat ha repartit pel barri. L'última feina conjunta de P5 i 6è ha estat preparar, en uns tallers de manualitats, un obsequi per als donants que avui col·laborin amb la donació.