El 37% dels adolescents veuen la violència masclista com el problema social més greu

El 49 per cent dels adolescents considera que les dones són les que pateixen més discriminació o desigualtat d'oportunitats a la societat espanyola i el 37 per cent assegura que la violència contra les dones és el problema social més greu, per sobre de la fam al món (el 23%), els refugiats que es troben afectats per conflictes bèl·lics (18%) i l'assetjament escolar o el bullying (9%).

Així ho posen de manifest els resultats d'una enquesta realitzada per Aldees Infantils a 2.128 estudiants de Secundària de totes les comunitats autònomes, en el marc del Programa d'Educació en Valors «Penseu en pensar», que l'organització desenvolupa des de fa 15 anys.



Inseguretat davant els altres

D'altra banda, els resultats d'aquest estudi apunten que un de cada tres adolescents sent inseguretat respecte la seva capacitat per acoblar-se al món i que «què diran» continua tenint importància, perquè només el 21 per cent afirma que no importa el que pensin els altres.

Pel contrari, els adolescents es mostraran bastant segurs de sí i el 52 per cent diu coneixer-se bastant bé.

En relació amb l'assetjament a l'escola, el 64 per cent dels estudiants coincideixen que, per a solucionar-ho, és fonamental proporcionar habilitats perquè els nens tinguin autoestima des de petits i aconseguir així que ningú se senti superior a ningú.

Els estudiants enquestats per l'ONG també assenyalen la importància d'oferir més atenció psicològica tant a les víctimes com als assetjadors (30%), mostrar suport a les víctimes (26%) i castigar als responsables de l'assetjament (24%).



Alegres, rebels, impacients

Sobre el perfil de l'adolescent, Aldees Infantils va indicar que la major part dels participants es defineix com a alegre, rebel, impacient i insegur, i molt pocs es relacionen amb valors com la paciència, el sacrifici, la constància o l'altruisme. L'amistat, la creativitat a l'hora de resoldre problemes i la intel·ligència són els tres «superpoders» que més valoren, enfront de la popularitat o la generositat.