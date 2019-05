Experts defensen introduir el mètode científic a l'escola i replantejar la selectivitat

Experts en educació, pedagogia, neurociència i noves tecnologies aposten per introduir el mètode científic a les escoles i replantejar exàmens com el de la selectivitat, que es realitzarà d'aquí a dues setmanes. Així ho van defensar la setmana passada, en un acte organitzat per la Fundació Ferrer i Guàrdia, el biòleg i genetista David Bueno, la historiadora especialitzada en pedagogia llibertària Valeria Giacomoni i el divulgador científic i especialista en noves tecnologies Ignasi Llorente.

La conversa, que es va dur a terme a Barcelona, va girar al voltant de com abordar el pensament crític des dels vessants de la neurociència, la pedagogia i el mètode científic, així com també es van plantejar propostes de millora de l'educació. Entre aquestes hi havia la d'incorporar el mètode científic en els centres educatius i canviar l'enfocament de les proves d'accés a la universitat.

Durant la seva intervenció, Ignasi Llorente va defensar la capacitat de dubtar de les certeses, plantejar-se preguntes, formular hipòtesis i experimentar per corroborar-les perquè –va dir– «el més útil en sortir de l'escola és dubtar».

Per la seva banda, l'autor del llibre Neurociència per a educadors, David Bueno, va proposar replantejar la selectivitat, que considera massa memorística. El genetista va explicar que prefereix no posar exàmens als seus alumnes perquè, va argumentar, «aprenen amb més eficiència quan han de demostrar el que han après i es fan preguntes entre ells, i ells se les responen». Des del seu punt de vista, l'activitat del cervell s'ha de potenciar al màxim a l'educació primària per tal de crear noves connexions entre neurones; i també va assegurar que «les matèries que flexibilitzen més el cervell són la música, l'art i les activitats psicomotrius».



Llibertat i curiositat

La pedagoga Valeria Giacomoni es va centrar en la importància de garantir la curiositat natural dels infants i va indicar que «si tenen les necessitats de son i d'estima cobertes, només volen aprendre més». Giacomoni va reivindicar referents catalans de la pedagogia com Ferrer i Guàrdia o Joan Puig i Elias, que estimulen el pensament crític perquè –va afirmar– «una societat és més lliure quan les persones poden pensar amb les seves pròpies idees».