Futurs mestres. Superen la prova selectiva el 60% dels estudiants de secundària que s'hi van presentar

El 60% dels estudiants de secundària de les comarques de Girona que el 27 d'abril es van presentar a la prova d'aptitud personal (PAP) per entrar als graus universitaris d'educació han aprovat, un percentatge lleugerament superior al 59,61% de la mitjana catalana. Això vol dir que dels 495 aspirants a mestre que van presentar-se als exàmens a Girona, n'han aprovat 297; el 2018, van superar les proves 241 dels 439 joves que van fer-les (el 54,89%).

A Catalunya, 2.546 estudiants han superat la prova que, des de fa uns anys, s'exigeix per accedir als estudis d'educació infantil i primària, un 33% més que el 2018. Segons els resultats provisionals que el Consell Interuniversitari de Catalunya va avançar divendres, durant la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils, el canvi de data de la PAP perquè no coincidís amb el final de la selectivitat s'ha traduït en un major nombre d'alumnes presentats (un 32% més que al 2018) i també dels estudiants que l'han superat, tant en nombre total com en percentatge; aquest augment d'alumnes ha estat més alt entre les dones.

Ara està obert el període de sol·licitud de revisió, el resultat del qual es comunicarà el 3 juny. D'altra banda, el 19 de juliol es realitzarà la convocatòria extraordinària de la PAP per accedir als estudis d'educació.

La prova per accedir als graus en Educació infantil i primària consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític, i un altre de competència logicomatemàtica. Aquest és un altre filtre, a més de la selectivitat.