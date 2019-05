L'escola Pous i Pagès explora el pas del temps a través de les joguines, el transport i els balls

L'escola Josep Pous i Pagès, de Figueres, ha treballat el pas del temps en el seu alumnat i entorn proper a través de tres elements diferents, segons l'edat dels infants: les joguines, en el cas dels que cursen educació infantil i cicle inicial de primària; els mitjans de transport, pel que fa als de cicle mitjà; i els balls i la música en el que respecte als escolars més grans, els de cicle superior. El resultat d'aquest treball, fet amb la col·laboració del Museu del Joguet de Catalunya –situat a la capital de l'Alt Empordà–, es pot veure en un museu instal·lat al mateix centre, en el qual destaca una màquina del temps.

Els escolars han estat els protagonistes del projecte, que va dissenyar el claustre de mestres i que es va desenvolupar entre el 18 i el 22 de març. La iniciativa es va tancar la setmana següent exposant la feina al museu habilitat a l'escola, però l'èxit de visites ha fet que continuï obert.

«El pas del temps» és el nom de la mostra que, a més de descobrir la seva màquina del temps, permet recórrer una línia temporal de músiques i veure un audiovisual realitzat per l'alumnat amb balls del segle XVIII fins a l'actualitat. Els joguets i les fotografies antigues són l'eix d'un altre espai, en el qual s'observen infants jugant amb joguines antigues. També es pot fer una comparativa amb els principals joguets actuals, que parteix d'una anàlisi elaborada pels alumnes i que es concreta en un gran diagrama de barres.

Els jocs tradicionals, il·lustrats amb un recull fotogràfic, diverses creacions dels escolars i un espai on és possible interactuar amb la realitat augmentada centren l'àmbit següent del museu. Li segueix una àrea dedicada als mitjans de transport, on es troba la «locomotora del temps», i una última zona que mira cap al futur a través d'una prospecció feta pels escolars.

L'escola Josep Pous i Pagès ha recorregut al Servei educatiu del Museu del Joguet de Catalunya, que està a disposició dels centres educatius de tots els nivells, però també de les institucions cíviques i culturals. És en aquest marc, que el museu va col·laborar amb el projecte del Pous i Pagès durant el segon trimestre del curs.

Aquesta escola, amb alumnes dels barris del Culubret i de Sant Joan de Figueres, està considerada de màxima complexitat. Ara, el centre té 204 alumnes d'educació infantil i primària, un 75% dels quals pertanyen a la comunitat gitana i la resta, a l'àrab –tal com va especificar el Museu del Joguet.