Els Baldiri Reixac premien projectes d'alumnes d'Olot, Llívia, Banyoles, Roses i Girona

Alumnes de l'escola Jaume I, de Llívia, i de l'institut Pere Alsius, de Banyoles, han guanyat un Premi Baldiri Reixac de la Fundació Carulla en la categoria d'experiències de grup (per Iulia Lybica, els romans a Llívia i Frontera a mig camí, respectivament).

En la individual, també s'han premiat quatre estudiants d'instituts gironins: Mar Cortés, del Cap Norfeu, de Roses (per L'Alzheimer: música per reviure); Alba Simon, del Bosc de la Coma, d'Olot ( Mengem vegetals transgènics?); Ferran Delgà, de la Garrotxa ( Modelització i estudi de possibles impactes de partícules al cràter Stickney de Fobos); i Arnau Gran, de l'escola Montessori-Palau, de Girona ( Xavier Montsalvatge, el compositor de la llibertat). El cinquè treball premiat en aquest àmbit no té autor gironí –són dues noies de Barcelona–, però sí tema, ja que tracta sobre els judicis sumaríssims dels republicans represaliats pel franquisme a la Bisbal d'Empordà. Els premis, dotats amb 100.000 ?, es van entregar diumenge a Barcelona.