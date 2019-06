El Consell de l'Audiovisual distingeix cinc projectes educatius gironins

Cinc projectes gironins que fomenten la comunicació audiovisual a l'escola es troben entre els premiats pel Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). Es tracta d'iniciatives de centres educatius de Bordils, Olot, Sant Hilari Sacalm, Girona i Ripoll.

Aquesta edició, el certamen ha rebut 99 treballs, 62 dels quals en la categoria de centres educatius, 26 en la de treballs de recerca de l'alumnat de batxillerat i 11 en la de professorat. El jurat va concedir 14 guardons per a estudiants i 3 per a docents. En el primer cas, la finalitat és incorporar l'educació en comunicació audiovisual al currículum escolar, incidint sobretot en la percepció, l'anàlisi i la producció audiovisual. Pel que fa al professorat, l'objectiu és fomentar experiències d'educació en comunicació audiovisual a l'escola i impulsar bons hàbits en el consum d'aquests productes.



Els guardonats

L'escola de Bordils ha guanyat un primer premi amb «Cau la nit», un treball que va portar alumnat de primària a fotografiar la nit en dos moments diferents de l'any i a triar textos i recollir converses de les filmacions durant el curs. El jurat ha valorat la descoberta de l'entorn i el seu resultat «evocador i hipnòtic, de gran força poètica».

This is me, de l'institut La Garrotxa, d'Olot, ha obtingut un altre primer premi per «un projecte transversal ben realitzat», en el qual el jurat valora «la participació de l'alumnat i la implicació del professorat en l'àmbit de la interpretació». Es tracta d'una producció per al concert de Nadal que gira al voltant d'un tema escollit pels estudians: els prejudicis i els estereotips de gènere.

El col·legi Sant Josep, de Sant Hilari Sacalm, ha rebut un segon premi per un programa de ràdio, El Megàfon, realitzat pels alumnes de 3r de primària i sobre el qual els responsables dels Premis CAC n'han valorat «l'espontaneïtat, la frescor, l'emoció i el dinamisme».

En la categoria de professorat, Jordi Cruset i Carme Juidias, de l'institut Santa Eugènia, de Girona, s'han fet amb el primer premi per una iniciativa desenvolupada en una aula oberta, consistent en l'elaboració d'un documental on alumnes de diferents sexes, orígens, cultures i religions expliquen les seves vivències. En aquest cas, el jurat destaca la «reacció» i la «reflexió» que aconsegueix l'audiovisual «sobre les violències masclistes de baixa intensitat»; així com en valora l'«ús expressiu de les músiques i del blanc i negre».

Finalment, Neus Colomer, Montserrat Pairó i Vanessa Claveguera, del centre d'educació especial Ramon Suriñach, de Ripoll, han merescut el guardó a docents de centres d'educació especial pel «rigor professional i l'alta implicació i motivació de l'alumat» en l'enregistrament d'un videoclip que sobresurt per «la integració de les diferents capacitats». El seu projecte es titula «Trobant la felicitat al Suri: somriurem».