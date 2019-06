L'institut Coll i Rodés, de Lloret, ofereix eines per a l'escolarització de l'alumnat amb autisme

L'institut Ramon Coll i Rodés, de Lloret de Mar, consolida la seva tasca d'informació i sensibilització sobre l'autisme amb l'organització d'una segona conferència amb la voluntat d'aportar eines per a la intervenció educativa dels infants amb TEA (trastorn de l'espectre autista) i, alhora, promoure la seva inclusió social. La psicòloga experta en aquest àmbit Neus Utges va oferir la ponència Tinc un nen amb autisme a l'aula!.

L'acte es va obrir amb la intervenció de l'estudiant de 16 anys Laura Serrano López, de Viladecans, qui té un germà i una amiga amb autisme. La noia va llegir una carta publicada en un diari en la qual deia coses com que «només m'agradaria poder sortir al carrer amb el meu germà sense que ens mirin amb cares rares».

La ponent, Neus Utges, es va centrar en la tasca dels docents, de manera que va donar eines i metodologies per gestionar l'activitat en una aula amb alumnes que pateixen aquest trastorn. Utges va explicar que, el més important, és que el professorat ofereixi una estructura molt clara i complementi les explicacions amb suports visuals.

La psicòloga també va posar de manifest que, amb la nova llei d'inclusió, s'intenta que cada cop més perfils d'estudiants tinguin cabuda a l'escola ordinària i els centres estiguin més preparats per atendre'ls. Tot i així, va reconèixer que a vegades falten recursos i per això és important que els docents coneguin com afrontar cada cas i fer el que estigui a les seves mans per garantir el confort dels alumnes.

A través del respecte i de la consideració sobre les persones amb autisme, Neus Utges va convidar els assistents a la conferència organitzada per l'institut Coll i Rodés a obrir els ulls davant el gran ventall de variants genètiques que presenta el trastorn de l'espectre autista i va considerar que s'ha avançat molt en la seva investigació; tot i que va apuntar que encara queda un llarg recorregut per conèixer quines són les millors teràpies per al seu tractament.

En acabar la intervenció de la psicòloga, l'alumna de l'Escola de Música Lloret Candela Gil va interpretar dues peces al piano, dirigides per la professora de música Mònica Krings.