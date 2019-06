Contes fets al Saint George's School han guanyat dos premis Pilarín Bayés, Dos nens que van lluitar per guanyar i El somni d'en Sam. La 16a edició ha rebut prop de 800 contes fets per més de 6.500 escolars de 6 a 12 anys. El jurat, presidit per la mateixa Pilarín Bayés, ha concedit 19 premis que s'entregaran demà a Sant Cugat.