conflicte Rebuig sindical a la reforma curricular dels cicles formatius

El nou model de formació professional ha generat un enfrontament entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació de la Generalitat des de fa dies. Així, l'Assemblea docent plenària, convocada de forma unitària pels sindicats Ustec·STEs, CCOO, Aspepc-SPS, CGT, I-CSC i UGT i per la Plataforma defensem l'FP, la setmana passada va demanar el cessament del director general de Formació professional inicial i Ensenyaments de règim especial, Joan Lluís Espinós. Aquestes formacions també van demanar la retirada «immediata» de la reforma curricular dels cicles formatius i van considerar «inadmissible» que s'hagi fet «amb presses» i «sense comptar amb la comunitat educativa». A més, els sindicats van lamentar que s'ha perjudicat «greument» aquests ensenyaments en reduir la formació integral i de qualitat a l'alumnat «substituint-la» per pràctiques a l'empresa, en una decisió que van considerar que «afectarà» llocs de treball dels docents. Davant la manca de normativa de la reforma, l'assemblea docent va sol·licitar a les direccions dels centres educatius que no apliquin les orientacions curriculars que ha publicat Educació.