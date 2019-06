Girona La Diputació premia els participants dels seus programes pedagògics

La Diputació de Girona va guardonar dijous (a la fotografia) els dotze guanyadors del concurs de dibuix i relats «Això pinta bé!», que forma part dels programes pedagògics «Indika» i «Del mar als cims». Aquesta edició ha rebut 61 treballs, 36 (16 relats i 20 dibuixos) d'«Indika» i 25 (7 relats i 18 dibuixos) «Del mar als cims». El concurs estava obert als alumnes de tots els centres que han participat en els programes pedagògics de la Diputació, de tots els nivells educatius, que s'han relacionat amb els centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni natural i cultural del territori. Els premis han consistit en un diploma i una motxilla per als estudiants de la classe guanyadora i en una dotació econòmica per al centre educatiu premiat: 600 euros per als finalistes i 300 per als semifinalistes. Aquests diners s'hauran d'utilitzar preferentment amb finalitats educatives o per millorar l'eficiència energètica del centre guardonat.