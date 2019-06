Un projecte europeu porta alumnes del Bell-lloc a treballar la robòtica a Lisboa

Alumnat del col·legi Bell-lloc, de Girona, ha realitzat a Lisboa la segona trobada d'un projecte Erasmus+, anomenat Robopreneur, que realitza amb centres educatius de Polònia, Itàlia i Portugal. L'intercanvi es va centrar en la robòtica.

Els participants es van barrejar per constituir equips on hi havia un estudiant de cadascun dels quatre països implicats. Donat que l'escola portuguesa imparteix cicles formatius de robòtica, els seus alumnes es van encarregar d'organitzar i dirigir els sis tallers sobre Arduino que van fer tots els participants al llarg de la setmana. La formació que hi van rebre permetrà als estudiants incorporar la robòtica als projectes que desenvolupen a les seves escoles.

L'estada es va allargar entre el 18 i el 25 de maig, dies en què els joves van poder visitar la Unitat de visió per ordinador de la Universitat Tècnica de Lisboa i interactuar amb robots autònoms que encara estan en fase de prova. L'expedició gironina, que també comptava amb dos professors, va tenir oportunitat de descobrir el Palau de Quinta da Regaleira, a Sintra, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.