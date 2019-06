Un estiu fora dels camps de refugiats de Tindouf

Sensibilització. L'Associació d'amics del poble sahrauí (Acaps) publica un conte que explica, en català i en àrab, la realitat dels camps de refugiats i les vivències dels infants que participen en el programa «Vacances en pau» a Girona.

a Maimuna, una nena sahrauí de sis anys, és la protagonista i el fil conductor d'un conte que mostra la realitat de persones que, com ella, viuen en camps de refugiats a Algèria, on les seves famílies van arribar fugint de la guerra. L'Associació catalana d'amics del poble sahrauí a Girona ha publicat aquest volum, que ofereix una doble versió en català i en àrab, amb l'objectiu d'informar, sensibilitzar i, també, per recaptar fons per als projectes solidaris de l'entitat; particularment per al de «Vacances en pau», que cada estiu porta infants sahrauís d'entre 10 i 12 anys a conviure amb famílies gironines.

L'autora del text de Saps qui és la Maimuna? és la presidenta de l'Associació catalana d'amics del poble sahrauí (Acaps) a Girona, Montserrat Fiol, mentre que les il·lustracions són obra d'una altra voluntària vinculada a l'entitat, Marta Escarrà. Per editar el conte, que es va presentar per Sant Jordi amb una tirada inicial de 500 exemplars que es venen a deu euros i es poden demanar per correu electrònic –segons indica la Coordinadora d'ONG Solidàries, aviat es podrà comprar a la llibreria Les Voltes, de Girona–, l'associació va rebre una subvenció de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de la Generalitat. Per Setmana Santa, el treball també es va donar a conèixer als camps de refugiats on viuen infants com els protagonistes, ja que els seus destinataris són tant les criatures catalanes com les sahrauís.

Abans d'entrar en matèria amb la història de la Maimuna i del seu germà, en Salek, que participa en una de les estades d'estiu, l'Acaps obre el llibre informant de les condicions de vida del poble sahrauí, sobre el qual recorda que està «dividit des del 1975» amb una part «al Sàhara Occidental, actualment ocupat pel Marroc», i una altra «exiliada» als camps de refugiats de Tindouf, a Algèria, on la seva subsistència depèn de l'ajuda internacional. L'entitat gironina explica la seva implicació en diferents projectes que presten ajuda als habitants d'aquests camps i en destaca l'organització del programa «Vacances en pau», que al juliol començarà una nova edició.

Des de l'Associació catalana d'amics del poble sahrauí van informar que faran arribar a les biblioteques un exemplar de Saps qui és la Maimuna?

El conte canvia el títol per Saps què vol la Maimuna? en la versió àrab, que comença a partir de la contraportada tot aprofitant que aquest idioma es llegeix de dreta a esquerra; les persones responsables de la traducció són Buha Baba Keihil i Ussef Duihi.

El conte relata les vivències de la Maimuna i en Salek, que ja té l'edat necessària per participar en les «Vacances en pau». La seva germana, en canvi, encara és massa petita per sortir del camp de Tindouf, on viu amb la seva família, però té curiositat per conèixer tots els detalls de l'experiència del germà –que ja ha fet altres colònies dintre d'aquest programa. Així, el conte descriu, d'una banda, les condicions de vida de les nenes i els nens al desert i, de l'altra, les activitats que realitzen durant la seva estada amb famílies voluntàries catalanes.