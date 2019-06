Un informe compara l'efecte positiu de la formació permanent de mestres amb abaixar ràtios

La formació permanent dels mestres pot tenir un efecte positiu similar al de la reducció de ràtios a l'aula. Aquesta és una de les conclusions d'un informe elaborat per la Fundació Bofill i de l'Institut català d'avaluació de polítiques públiques (Ivàlua) que recull l'evidència científica d'uns 200 treballs internacionals al voltant de la formació del professorat.

Segons l'informe, la formació del professorat té, en general, un impacte positiu que a la pràctica es transforma amb un millor rendiment educatiu dels alumnes. En canvi, adverteix que les formacions poc adreçades a continguts concrets i amb programes genèrics poden tenir un efecte nul i, en canvi, les formacions més concretes, per exemple, d'estratègies per l'aprenentatge de determinats temes, són més efectives.

Una de les autores de l'informe, Núria Comas, va recomanar a les administracions que s'entenguin les formacions com un «cicle més ampli» de transformació dels centres i que comencin amb una diagnosi pel que es vulgui transformar, per després implementar els canvis que es requereixin. Comas també va insistir que, al final, cal avaluar les diferents formacions i els seus efectes per detectar quins són els elements que la fan més «efectiva».

En aquest sentit, va considerar que la planificació de la formació permanent ha de tenir sempre en compte les necessitats del centre educatiu i de l'alumnat, i estar «íntimament» vinculat a aquests conceptes, ja que tindrà conseqüències en la formació que s'ha de fer.

Per garantir l'èxit de les formacions, va dir Comas, també cal deixar temps als mestres per «reflexionar» i poder introduir els nous aprenentatges a l'aula, per tant, garantir-ne la transferència. En aquest sentit, l'experta va assegurar que els cursos que ofereixen més oportunitats als docents de reflexionar o fer seguiment al llarg del temps, fins i tot amb la figura del coach, tenen una major efectivitat que d'altres, ja que s'assegura a la implantació de les accions proposades.

Aquest fet també va lligat a la necessitat que les formacions estiguin «alineades» amb el centre. Núria Comas va alertar que quan no s'hi alineen, les seves necessitats o els estàndards que demana l'administració competent no tenen efectes positius i, fins i tot, «podrien tenir-ne de negatius». Per contra, com «més ben inserit està el contingut» en el context de centre o sistema, més probabilitats hi ha de ser «exitosa».

«Mestres que aprenen: què funciona en la formació permanent del professorat» és un dels informes que la Fundació Bofill i Ivàlua han tirat endavant dintre del cicle «Què funciona en educació?», que van presentar dimecres.