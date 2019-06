L'escola d'infantil i primària El Far d'Empordà coneix de primera mà el referent educatiu finlandès

La manca de subvenció europea, com la que dota econòmicament les activitats dels programes Erasmus, no ha impedit que docents de l'escola El Far d'Empordà –amb 90 alumnes– hagin viatjat a Finlàndia per conèixer de primera mà un dels sistemes educatius més prestigiosos del món. Aquesta ha estat la seva primera experiència internacional, que el centre ha tirat endavant per iniciativa pròpia i amb el propòsit de repetir el curs vinent.

La idea es va començar a gestar al setembre, després van contactar amb escoles finlandeses i la resposta que van obtenir va ser tan bona que en van haver de fer una tria –deixant-ne algunes per a la segona edició– i al novembre van comprar els bitllets d'avió. Set dels onze mestres que integren el claustre d'El Far d'Empordà, inclosa la directora, Maria Rosa Moret, van emprendre el viatge entre l'1 i el 5 de maig; i fruit de la seva estada, pocs dies després –del 13 al 17–, van rebre dues docents de l'institut escola de Kesalathi (Finlàndia), elles sí dintre d'un projecte Erasmus.

L'expedició gironina va visitar les escoles de Kesälahti, Kesälahden Koulu Pyhäjärvi i de Lappeeranta, Lappeen Koulu, per observar les metodologies i el funcionament d'un dels sistemes educatius més ben valorats internacionalment gràcies als resultats que obté en un dels referents en l'avaluació educativa, l'informe PISA.

Moret va explicar que el sistema finlandès «desafia molts dels conceptes i les maneres de treballar que encara imperen a la nostra escola» i va destacar la preparació que reben els mestres de primària; tot indicant que és «de les més estrictes i inclou una àmplia formació pedagògica, fet pel qual aquest col·lectiu té un considerable prestigi social i les famílies confien plenament en ells». Per la directora, un altre factor rellevant és l'estabilitat de les lleis educatives i que els canvis «sempre venen donats des de la reflexió i el treball dels mestres que treballen directament amb els alumnes a l'aula».

L'estada els va permetre comprovar que les escoles finlandeses estan «pensades perquè l'educació de l'infant sigui una continuïtat de la vida diària» –tal com va explicar Moret–, que les ràtios són de cinc alumnes per mestre, que totes les aules tenen auxiliars, mitjans tecnològics i «un sistema d'ensenyament basat en el reforç positiu», que «la creativitat i l'emprenedoria són conceptes molt ben valorats» i que la base de l'èxit «és el treball transversal dels valors durant tota l'etapa escolar de l'alumne». «A l'escola, no només es treballa el currículum acadèmic, sinó que es prepara a l'infant perquè sigui capaç de desenvolupar qualsevol tasca que es trobarà a la realitat adulta», va afegir.

L'experiència seguirà el curs vinent, amb activitats conjuntes entre alumnat gironí i finlandès. De moment, el 4 de juliol l'escola d'El Far compartirà tot el que ha après en les jornades formatives que el Moviment de Renovació Pedagògica de l'Alt Empordà.