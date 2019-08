Les noves tecnologies s'han colat a les aules i s'estan convertint en una important ajuda per als estudiants i els seus progenitors. En el mercat existeixen diverses aplicacions que fan la tornada a l'escola més amena.

Descobreix a continuació quines són les millors «app» per la tornada a l'escola:



My Study Life

Aquesta aplicació permet als estudiants organitzar-se. Amb ella es pot gestionar el calendari de les seves classes, així com anotar les dates dels exàmens o els terminis de lliuraments de treballs. Requereix Android 4.0 i versions superiors i és gratuïta.



RealCalc

La calculadora ja pot quedar-se a casa perquè amb aquesta app pots realitzar les mateixes funcions que amb les millors calculadores científiques, com les unitats de conversió, els percentatges, nombres binaris, etc. Es necessita disposar d'Android 1.5 o versions superiors i és gratis.



Diccionari espanyol de la RAE

És una de les aplicacions més bàsiques per a qualsevol estudiant però també d'allò més útil. És una app molt intuïtiva i és perfecta perquè els més petits s'acostumin a consultar el significat de les paraules, conèixer com s'escriuen correctament o a descobrir sinònims i antònims. Es pot descarregar a l'Android Market i és gratuïta.



Wikipedia Mòbil

Unes altres de les apps que no poden faltar en els dispositius dels estudiants. Es tracta d'una nova versió pensada per a mòbils de la popular enciclopèdia Wikipedia. Permet realitzar cerques, arxivar els articles més interessants o fer consultes en diferents idiomes. És gratis i està llesta per descarregar a Google Play.



Busuu

A l'hora d'estudiar idiomes l'app Busuu serà un dels nostres millors aliats. Permet aprendre fins 11 idiomes. Trobaràs un ampli vocabulari, material audiovisual, gramàtica i exàmens per posar-te a prova. Les primeres 20 unitats són gratuïtes. La trobem per Android i per iOS.



¿Cuánto sabes de Historia?

Instal·la't aquesta app i posa a prova els teus coneixements d'Història. L'aplicació et llançarà preguntes per resoldre amb opcions múltiples que et permetrà anar aprenent importants fets històrics. Aprendre mai va ser tan divertit!. Descarrega't aquesta app gratuïta per Android i iPhone.



iCuadernos by Rubio

Els quaderns més famosos de l'EGB ja estan disponibles en versió digital. Els més petits de la casa podran practicar operacions matemàtiques, així com resoldre problemes i exercicis. Repassar l'últim curs mai ha estat tan fàcil. Els nens poden crear el seu propi perfil i anar guanyant medalles amb els seus assoliments. Els iCuadernos by Rubio estan disponible per iOS i Android.



Despertador Extreme

A qui no se li enganxen els llençols al matí quan tornes a la rutina després de l'estiu? El Despertador Extreme farà molt més difícil que arribis tard a classe encara que l'apaguis per donar-te cinc minuts més. Aquest despertador et permet fer que el volum de l'alarma vagi ascendint poc a poc o programar una funció amb la qual només podràs apagar-lo quan resolguis un problema com una suma o una multiplicació. També disposa de temporitzador i cronòmetre integrats. Disponible per Android i gratuïta.