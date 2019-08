Tornada a l'escola: escollir una bona activitat extraescolar

Quan s'acosta la tornada a l'escola és necessari tenir-ho tot a punt perquè els teus fills comencin el curs amb ganes i motivació. Després de les vacances d'estiu cal pensar en una sèrie de detalls per enllestir la tornada a la rutina: comprar material escolar, roba i equips informàtics; planificar els horaris, pensar activitats extraescolars, etc. Un altre aspecte molt importat a tenir en compte és quines activitats extraescolars escollir.

S'haurien de planificar com un complement a la formació dels nens i, quan l'edat ho permet, consensuar-se entre pares i fills perquè no es vegin com una obligació. Són beneficioses perquè fomenten l'activitat física i el desenvolupament intel·lectual i cultural dels més petits. A més, els serveixen per relacionar-se amb altres infants, per aprendre a treballar en equip i a superar-se. També, són, en molts casos, imprescindibles per a la conciliació familiar.

Així doncs, escollir-les bé és clau pel bon funcionament de l'atrafegat dia a dia de les famílies durant el curs escolar. Ja heu escollit els extraescolars dels vostres fills? Feu un cop d'ull a aquestes tres propostes.

Activitats tecnològiques i innovadores

Pensar en activitats extraescolars diferents i engrescadores pot resultar complicat. L'oferta és molt àmplia i has de pensar en quins objectius vols que assoleixin els teus fills. Fomentar les noves tecnologies és cada cop més important, ja que és un àmbit present en el dia a dia i cal que se'n faci un bon ús. El domini d'aquesta matèria és imprescindible en la nostra societat i cada cop té més variants per tal que es converteixi en una experiència divertida i original.

Endinsa els teus fills en una gran experiència amb Innova't Educació. Innova't us ofereix activitats tecnològiques i innovadores, basades en la programació, la robòtica educativa i la creació de videojocs, per alumnes de 3 a 14 anys. L'experiència dels seus 7 anys d'història i el treball en més de 50 centres de les comarques gironines també els permet formar i assessorar claustres que vulguin iniciar projectes de noves tecnologies als seus centres.

Més informació a www.innovateducacio.cat i al telèfon 972 204 615.

Passió pel ball

El ball és una activitat ideal tant per nens com per adults. Millora l'estat de salut, la coordinació i l'equilibri, corregeix males postures i potencia la concentració i la memòria. A més, ajuda a combatre l'estrès i millora la vida social.

A l'Escola Avança són professionals de la dansa a Girona des de fa més de 15 anys. Ofereixen classes per a tots els gustos i edats; funky, hip-hop, zumba, flamenc, teatre musical, balls de saló, swing, salsa i bachata, entre d'altres. Aquest curs, a més, estrenen noves instal·lacions al cor de Girona. Quasi 900 metres quadrats dedicats al ball i, com a novetat, al fitness. A més de 5 sales per a classes de ball, sala de descans amb sofà i barra de bar, disposen de gimnàs amb sala de musculació i activitats dirigides.

Si amb la tornada a l'escola et proposes aprendre a ballar o posar-te en forma (o ambdues coses alhora!), els trobaràs al número 9 de l'Avinguda Montilivi de Girona.

Experiència única en l'aprenentatge d'idiomes

Hi ha molts mètodes per aprendre nous idiomes i molts estudis demostren que és important començar a estudiar-los com més aviat millor. És necessari trobar bons professionals i experts en la matèria que ensenyin nous idiomes amb creativitat, innovació, qualitat de servei i proximitat, mentalitat oberta per tal de garantir l'intercanvi d'experiències i sensibilitat social.

Tots aquests requisits els trobaràs a Linguae, una llibreria especialitzada en llengües estrangeres que també ofereix activitats per practicar idiomes per a nens i adults. El seu objectiu és que l'aprenentatge dels idiomes sigui una experiència única i interessant. Que es practiquin les llengües de manera natural, distesa i divertida i s'adquireixin els coneixements amb mètodes creatius i divertits. Linguae treballa amb grups reduïts per al bon aprofitament de les diferents activitats.

Podeu consultar la seva oferta a www.linguae.cat i demanar més informació a info@linguae.cat.