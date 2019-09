Il·luminació, ergonomia, connectivitat: així has d'organitzar l'àrea d'estudi

Amb la tornada a l'escola hi ha molts nens que s'enfrontaran per primera vegada a l'estudi de determinades matèries. Per ajudar al fet que aquesta tasca sigui més efectiva és molt important que el nen compti amb un espai condicionat específicament per estudiar. En aquest moment, resultarà fonamental introduir el nen en l'hàbit de l'estudi i per això aquest necessitarà una zona d'estudi adequada i condicionada per aquesta tasca.

La zona d'estudi ha de ser un lloc en el qual el nen se senti còmode, i en el qual tingui a mà tot el que necessita per estudiar. A més, cal que sigui una zona de la casa en la qual el nen no tingui problemes per concentrar-se en l'estudi. Les distraccions hauran de quedar lluny de la zona d'estudi.

Si unim un bon hàbit d'estudi i una zona condicionada per a això, els pares tindran dos punts guanyats a favor seu per garantir bons resultats en els estudis dels seus fills.



Organitzar una zona d'estudi

- Zona específica per a l'estudi: no és recomanable que el nen faci els deures a la taula de la cuina o a la del saló. En aquestes dues estances el nen tindrà serioses dificultats per concentrar-se i tindrà la temptació de distreure's. Per això, el recomanable és que es destini una sala de la casa a l'estudi dels nens.

- Il·luminació: els punts d'il·luminació ajudaran a condicionar la zona d'estudi. Si es disposa d'una finestra, garantirem una font de llum natural única. No obstant això, caldrà assegurar-se que el nen disposi de focus de llum específics per quan no hi hagi llum natural. És molt important que el nen no forci la vista, pels problemes oftalmològics que pot implicar, i perquè pot provocar cansament en el menor.

- Tot a mà: la zona d'estudi ha de facilitar al nen tenir accés a tot el material que necessitarà. Per això, l'ideal és comptar amb un escriptori amb calaixos en els quals el nen pugui organitzar els seus llibres i quaderns. Sobre la taula no ha de faltar un estoig o un pot amb llapis, bolígrafs i tot el material que el nen necessitarà per a l'estudi.

- Mobiliari ergonòmic: la cadira que es triï per a la zona d'estudi del nen ha d'adequar-se a l'edat del petit. El mobiliari ergonòmic és el més recomanat per garantir el bon estudi dels nens. A més, la cadira haurà d'estar a l'altura recomanable de la taula perquè el nen no hagi de forçar el seu cos mentre estudi.

- Punt de connexió a Internet: avui dia és important que el nen tingui sempre un ordinador a mà per realitzar les consultes pertinents que exigeixi el seu nivell d'estudis. L'ordinador no ha de ser una font de distracció sinó un material més d'estudi.