Arrenca un nou curs de la Bullidora

L'art no es cosa de genis. Ens apuntem a classes d'anglès, de música o bàsquet per aprendre, perquè no en sabem. En canvi, no sé massa bé per a quin motiu estem convençuts que el dibuix, la pintura o l'art en general són coneixements reservats a aquells que disposen de qualitats innates. No negarem aquí que hi ha qui disposa de més facilitat pels idiomes, millor sentit de l'afinació o certa facilitat per a determinats esports, però tothom gaudeix de capacitats per poder aprendre. Potser no arribarem a ser grans genis, però pel camí no només podem aprendre les bases del dibuix i la pintura més realistes, sinó que podem gaudir immensament en descobrir noves formes d'expressió artística, camins potser més relaxats i inspiradors.

No hem d'oblidar que l'art va molt més enllà del realisme. Ens obre la ment i les emocions, ofereix múltiples maneres d'expressar-nos, cadascú troba la seva. Des d'una vessant subtil i poètica, fins a representacions més reflexives i conceptuals, passant per l'abstracció absoluta, són moltes les opcions i un cop conegudes esdevenen properes i molt menys críptiques.



La Bullidora

A La Bullidora hi trobareu, doncs, un espai on tothom –tingui l'edat que tingui, nivell o interès–, pot iniciar un camí d'aprenentatge tècnic, expressió de si mateix, aproximació a les arts i estimulació de les seves capacitats creatives.

De dilluns a dissabte disposeu d'espais de matí, tarda i vespre-nit, amb horaris flexibles, dedicats a acompanyar els alumnes individualment. Un espai relaxat i sense exàmens on aprendre al ritme de cadascú. Exercicis tècnics opcionals i/o projectes supervisats segons el nivell de cada alumne.



Què hi trobaràs segons la teva edat

Els joves troben formació acadèmica –perspectiva, representació tridimensional i bidimensional, teoria del color, volum i capacitat d'afrontar projectes semiprofessionals des de la fase d'ideació fins a l'execució– que els serà útil en múltiples opcions professionals en cas que sigui necessari. Poden, si és que així ho desitgen, conèixer la il·lustració, el còmic i el manga, o situar-se més enllà del hobby.

Els més petitons –infantil– desenvolupen el joc simbòlic a través dels materials, a l'espera de fer-se grans –primària – i començar a incorporar la tècnica en els seus treballs. Desenvoluparan llavors una mirada més precisa de la realitat, la coordinació visió, ment, mà, la comprensió de l'espai tridimensional i la representació d'aquest.



Cuida el teu benestar a través de l'art

La Bullidora, a més de ser una Escola d'Art, és un Centre d'Artteràpia, això influeix en tota la seva manera d'acompanyar també alumnes i participants de totes les edats. Des dels més menuts fins a joves, adults i sèniors troben un ambient calmat i dinàmic, on els professionals ofereixen confiança i cuiden el seu benestar a més del seu desenvolupament tècnic i artístic.