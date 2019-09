El Casino Menestral estrena classes de dansa

L'històric Casino Menestral de Figueres està a punt d'iniciar la temporada després de les vacances d'estiu. Una de les novetats d'aquest proper curs formatiu seran les classes de dansa que s'impartiran a partir d'aquest mes de setembre. Totes les persones interessades a expressar-se a través de la dansa tenen una excel·lent oportunitat amb aquesta iniciativa del Casino Menestral Figuerenc.

En aquestes noves classes es treballarà la tècnica del ballet clàssic, que segons recorden és la base de tots els estils de dansa, es faran igualment exercicis de dansa creativa per aprendre a moure's lliurament i també es faran exercicis d'interpretació amb el cos amb mímica. En aquesta formació també està previst que es treballi la flexibilitat. Segons els seus promotors les classes, que seran impartides per la professora Noemí Acebo, permetran explicar històries sense paraules i transmetre a través de la dansa. Aquestes classes tindran un preu de 23 euros al mes i es faran tots els dimecres de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 7.

Una altra de les activitats que amb l'inici del nou curs es posaran en marxa al Casino Menestral és l'escola de música Allegro. En aquest cas, les classes comencen aquest 5 de setembre i la matrícula ja està oberta. A més, cal destacar que la matrícula serà gratuïta per a nens i nenes de 4 a 6 anys. L'escola, que el 2020 celebrarà el 150 aniversari de l'inici de l'ensenyament de música al casino, compta amb una gran trajectòria i reconeixement a Figueres i al llarg de l'any ofereix diverses actuacions que sempre són molt seguides com ara el concert de Santa Cecília, el tradicional concert de Nadal, les actuacions dels professors i els alumnes, la mostra d'instruments i els concerts tant d'hivern com de primavera. El punt final el posa el concert de fi de curs. La formació d'instruments inclou el cant clàssic, el contrabaix, el clarinet, la flauta de bec, la flauta travessera, la guitarra, la trompeta, la percussió, el saxòfon, el trombó de vares i pistons, el fiscorn, el violí, la viola i el violoncel. Els més petits poden fer els cursos de sensibilització musical mentre que l'aula de música moderna inclou diferents activitats com llenguate, baix elèctric, harmonia, guitarra elèctricam, combo, piano i teclats, bateria i cant.

Segons els seus promotors «l'objectiu fonamental de l'escola és proporcionar una formació musical integral, ja sigui aprenentatge es plantegin una posible sortida professional, o per aquells altres que s'ho plantegin com una formació».

El Casino Menestral Figuerenc va ser fundat el 1856 i porta ja més de 150 anys de servei a la cultura de la societat empordanesa. Disposa de quinze seccions i té una forta i arrelada implicació dins de la vida social i cultural de la ciutat de Figueres i, per extensió també de tota la comarca.