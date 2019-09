Catalunya convocarà més de 4.000 places a partir del novembre

La Generalitat té pendents de convocar més de 4.000 places ja ofertades. Està previst que les primeres es comencin a convocar a primers del mes de novembre i que, llavors, els primers exàmens siguin a partir de maig de 2020. Entre les places que s'oferten destaquen: 760 places del Cos Superior, 313 del Cos de Gestió, 825 places d'Administratiu, 1.476 places d'Auxiliar administratiu i 549 places de Subaltern. També cal ressaltar que hi ha moltes altres places pendents de convocar a escala local (Universitat de Girona, ajuntaments, consells comarcals, etc.), per la qual cosa ens trobem en un moment immillorable per preparar-nos per aconseguir la nostra plaça a l'administració.

Des d'ADAMS Formació ens ofereixen deu recomanacions fonamentals si estem pensant a opositar:

1.- Tria bé. S'han ofertat places per a tots els nivells de formació (ESO, Batxillerat, Grau Superior, etc.). Escull una oposició que s'adapti a les teves circumstàncies personals (la teva titulació, el temps del qual disposes, etc.) i pensa a què et vols dedicar professionalment.

2.- Tingues el teu motiu sempre present. Aquest motiu serà el motor i la brúixola que marcarà el teu esforç cap a l'objectiu final: aconseguir la teva plaça.

3.- Sigues constant. La preparació d'una oposició és una carrera de fons.

4.- Seguretat en tu mateix. Has d'estar segur de les teves possibilitats i de la teva capacitat.

5.- Bones companyies. Busca assessoria en centres de formació seriosos, els consells de professorat i personal especialitzat en l'estudi d'oposicions et serviran de gran ajuda. I no t'oblidis dels llibres! Comptar amb un bon material editat i actualitzat és clau.

6.- Fes-ho de la millor forma... Som diferents i aprenem de manera diferent; descobreix quin és el teu estil d'aprenentatge i utilitza'l quan estudiïs.

7.- ? però sempre organitzada. És fonamental que dissenyem un pla de treball quan parlem de preparar-se per als exàmens. Els beneficis són enormes.

Divideix el treball en porcions més assequibles, amb objectius parcials. Manté la motivació per l'estudi. Millora la concentració i redueix la temptació de posposar. Ajuda a assegurar que no oblidem res i a tenir en ordre totes les tasques pendents. Evita l'estrès i l'angoixa.

8. Gaudeix mentre et prepares. L'estat positiu que suposa estar content millora el rendiment.

9.- Pren-te l'error com a aprenentatge. Si no aconsegueixes aprovar a la primera, no desisteixis.

10.- Per què no hauries de ser tu? Qui cerca, troba. No és una dita, és un fet. Esforça't, prepara't, creu en tu i aconseguiràs la teva plaça.