Comença el curs escolar, anem de colònies?

Les vacances d'estiu estan a punt d'acabar-se i a tot arreu comencen els preparatius pel nou curs. Treure la pols a la motxilla, llibres amb olor a nou, llapis de tots els colors és el que tindran alguns, però a la Fundació Esplai Girona el començament de curs és una mica diferent. Toca fer una bona netejada a totes les cases de colònies i prepara-les per rebre escoles i instituts amb ganes de passar uns bons dies lluny de l'aula.

Les colònies escolars són un dels punts forts de l'entitat, que el curs passat va organitzar 35 estades, entre la temporada de tardor i primavera, i va mobilitzar uns 2.500 participants. A l'hora de contractar les colònies, els docents es trobaran amb la possibilitat d'escollir entre l'escola de natura –que ofereix activitats relacionades amb l'entorn, sobretot de la Zona Volcànica de la Garrotxa–; l'escola del cel –per adquirir coneixements bàsics de temes relacionats amb l'espai–; l'escola de mar i muntanya –que combina activitats dels dos entorns–; i les colònies tecnològiques– per experimentar de manera diferent amb les noves tecnologies. A part, l'equip docent participa activament en el disseny de la programació de l'estada, que s'adapta a les demandes de l'escola i a les necessitats del grup. La metodologia de les colònies que s'ofereix busca la descoberta de l'entorn a través de l'experimentació amb l'acompanyament d'un grup de monitors i monitores formats en els temes concrets que es tracten.



La formació mai fa vacances

Paral·lelament al servei de cases de colònies, i a totes les activitats que hi estan relacionades, la Fundació Esplai Girona també compta amb l'Escola de l'Esplai, que és l'encarregada d'organitzar cursos en el camp del lleure educatiu.

Els que tenen més demanda són els de Premonitor/a, Monitor/a i Director/a d'Activitats en el Lleure Educatiu Infantil i Juvenil. Els tres cursos, si bé cadascun té uns objectius de formació finals diferents, busquen dotar els alumnes de recursos, tècniques i estratègies educatives per tal que els i les joves es puguin desenvolupar en el lleure. L'Escola ofereix la possibilitat de fer els cursos de manera intensiva –anant cada dia a classe durant un període determinat de temps– o residencial –en una casa de colònies– proposant, així, un model vivencial que aporta recursos tècnics i continguts sobre educació, però alhora impulsa la reflexió sobre el propi temps lliure i els valors que hi estan associats. Aquesta formació es duu a terme a través d'una metodologia participativa, reflexiva i generadora de propostes educatives innovadores, centrades en una visió de l'educació que posa l'infant i el jove al centre de la intervenció perquè pugui desenvolupar al màxim totes les seves potencialitats. Per acabar de treure tot el suc als cursos de Monitor/a i Director/a, si l'alumne acaba completant totes les fases –formació presencial, pràctiques i memòria– s'aconsegueix un títol atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Els propers cursos que organitzarà l'Escola de l'Esplai seran per les vacances de Nadal. Si voleu més informació podeu consultar la pàgina web de l'entitat ( www.fundacioesplaigirona.cat).

La Fundació Esplai Girona ha tancat l'estiu havent organitzat vuit casals per l'Ajuntament de Girona i atenent al voltant de 400 infants durant els mesos de juliol i agost. Paral·lelament els centres d'esplai federats també han seguit actius i entre tots han organitzat unes 24 activitats de colònies, tres casals, set rutes, set campaments i dos camps de treball repartits pels territoris gironins i el Maresme.