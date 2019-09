Educació vol incrementar instituts-escola a les comarques gironines

Educació reconeix que està treballant amb la possibilitat d'augmentar el nombre d'instituts-escoles a les comarques gironines. Des del Departament ho veuen com una "aposta" per a la demarcació, ja que actua com a "comodí" a l'hora de resoldre les particularitats que tenen algunes poblacions petites i mitjanes de les comarques de Girona. El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, considera que és una opció "polivalent" i ha explicat que "en tenen alguns en cartera" de cara a l'any vinent que s'afegirien als cinc d'aquest any – Lloret, Sant Joan de les Abadesses, Verges, Besalú i el nou de Castelló d'Empúries-. Fonalleras també ha destacat "l'esforç" que ha fet el Departament per incrementar el professorat, malgrat que el dijous 12 començaran menys alumnes que l'any passat.

El proper 12 de setembre els 453 centres públics que Educació té a Girona obriran de nou les seves portes. Ho faran amb xifres molt similars a l'any passat, 122.802 alumnes, 110 menys que el curs 2018-2019. Això sí, el nombre de docents creix. En concret, hi haurà 41 professors i mestres més que l'any passat a les aules, un fet que el director dels Serveis Territorials d'Educació a les comarques de Girona, Martí Fonalleras, ha volgut destacar. "Malgrat que els pressupostos estan prorrogats, intentem mantenir la qualitat i l'equitat. I ho hem aconseguit, malgrat que ens queda feina per fer", ha assenyalat.

Entre aquests prop de 123.000 alumnes gironins n'hi ha 110 que estrenaran el nou institut de Sarrià de Ter (Gironès) que obrirà les seves portes i que, d'aquesta manera, alleugera el nombre d'estudiants que anaven a Celrà (Gironès). El de Sarrià, s'afegeix a l'Institut Sant Quirze de Lloret de Mar (Selva) i a l'Institut-Escola de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) com a nous centres de Secundària que el Departament d'Educació inaugura aquest 2019-2020.

De fet, el centre alt-empordanès passa a ser el cinquè que fa servir aquesta fórmula que combina estudiants d'infantil, primària i secundària en el mateix lloc. Actualment n'hi ha cinc, però Fonalleras dona per fet que de cara a l'any vinent n'hi haurà uns quants més, ja que permet solucionar les particularitats de localitats petites i mitjanes.

"La veritat és que estem parlant amb la comunitat educativa de diversos municipis que ens ho han demanat, però sí que és un bon model, i una aposta per part nostra per a les comarques de Girona", ha assenyalat el delegat d'Educació.

Continuen els barracons

Fonalleras ha reconegut que aquest curs arrencarà amb el mateix nombre, pràcticament, de barracons que el passat. En concret, aquest 2019-2020 seran 304 els que hi haurà repartits per la demarcació, mentre que l'anterior van ser 305. Amb tot, el departament destaca la inversió de 3,3 MEUR que fa en els centres públics.

El delegat d'Educació explica que n'han tret onze de diversos centres – Anglès, Bescanó, Blanes (3), Campdevànol, Cervià de Ter, Llagostera, Pals i Vidreres -, però se n'han afegit en els nous centres que han entrat en funcionament. Fonalleras recorda que els barracons són una solució "provisional" però que "mai" pot ser definitiva.

Creix l'oferta i els estudiants de postobligatoris

Una altra dada interessant és l'increment d'estudiants que inicien un curs postobligatori. En concret, aquest 2019-2020 seran 317 grups repartits en una dotzena de centres de les comarques de Girona. El nombre de professors segueix pràcticament igual que l'any passat, 113.

Aquesta crescuda també s'explica per l'increment de l'oferta formativa que s'ha fet des del departament. Aquest curs s'afegeixen vuit estudis més als 77 que ja hi havia l'any passat, i deixa en 85 el ventall de possibilitats que hi ha a la demarcació.

Entre les noves opcions hi ha el CFGM de conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural que es fa a Torroella de Montgrí i Salt, el de Jardineria i Floristeria a la Bisbal d'Empordà o el de Condicionament Físic a Salt.

Finalment, des del departament d'Educació han posat en valor l'aposta que es fa per a aquells estudiants que no han aprovat l'ESO. En aquest sentit, s'han incrementat també els cursos per a aquestes persones per tal que puguin trobar una sortida laboral.