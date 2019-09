La formació agroalimentària a Girona

La indústria alimentària és el principal sector productiu de les comarques gironines, i com a tal necessita professionals qualificats per treballar en un entorn competitiu de creixement i innovació constants.



La formació dual en indústries alimentàries

A les comarques gironines s'ofereixen tres cicles formatius en l'àmbit de la indústria alimentària: els Cicles Formatius de Grau Mitjà d'Elaboració de Productes Alimentaris (a l'IES La Garrotxa d'Olot i l'institut Vescomtat de Cabrera, a Hostalric) i d'Elaboració d'Olis i Vins (a l'institut de Llançà) i el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries, a l'Escola Agrària de l'Empordà, a Monells.

Els quatre centres ofereixen els estudis en la modalitat dual, és a dir, que els alumnes adquireixen part dels coneixements associats al cicle formatiu directament a les empreses, mitjançant una beca formativa o un contracte en règim de pràctiques.

Per tant, durant el segon curs, l'alumne compagina les sessions a l'aula amb l'activitat professional a l'empresa de forma remunerada.

Això permet als estudiants entrar en contacte directe amb el món professional, a més de facilitar la incorporació laboral dels estudiants.

Aquest últim curs, el 100% dels alumnes del CFGS s'han inserit laboralment a les impreses on han realitzat la formació dual, i els percentatges són molt alts també en els cicles mitjans.

Cal tenir en compte que els estudiants dels cicles mitjans tenen la possibilitat de continuar els estudis amb el Cicle Formatiu de Grau Superior, i aquests, alhora, tenen la possibilitat de continuar la seva formació en l'àmbit universitari.



La col·laboració amb les empreses

Per a la formació dual és imprescindible tenir una xarxa d'empreses col·laboradores compromeses amb la formació.

En aquest sentit, els quatre centres tenen convenis de formació dual amb un gran nombre d'empreses, des de pimes fins a empreses multinacions implantades al nostre territori.

També són molt diversos els subsectors als quals pertanyen aquestes empreses, ja que hi ha indústries càrnies (grup Cañigueral, Friselva, Sant Dalmai, Embotits Boada-Porcel, Collverd, Noel, Espuña...), de cereals i derivats (Galetes Trias, Farinera Coromina, Girofribra, Fleca de l'Empordà, fleca Rebull), de plats cuinats (Cuinats Jotri, El Salt del Sallent ), de cafè (Nestlé, Cafès Cornellà), de derivats làctics (Cooperativa la Fageda), de fruita (Gironafruits, Blaufruit), o de snacks (Frit Ravich).

Pel que fa al CFGM d'olis i vins té convenis amb una gran quantitat de cellers i trulls.

Això fa que els estudiants tinguin un ampli ventall a l'hora d'escollir on fer la formació dual, tant pel que fa a l'àmbit geogràfic com al sector al qual es volen incorporar.



Uns estudis dinàmics

Les escoles i instituts on es porten a terme aquests estudis disposen de tots els equipaments necessaris per a una formació pràctica i de qualitat: obradors, laboratoris, plantes pilot... a més de comptar amb convenis de col·laboració amb diferents empreses i institucions per a l'ús d'instal·lacions.

Els estudiants tenen l'oportunitat, durant el seu període de formació, de fer un gran nombre de visites a indústries alimentàries i fires del sector, així com de fer activitats conjuntes amb la resta de centres on s'imparteixen els estudis, i en definitiva, introduir-se en el sector alimentari.



La inserció laboral

Un aspecte molt destacat de tots els Cicles Formatius de la família d'Indústries alimentàries és l'alt grau d'inserció laboral, tant pel que fa a cicles mitjans com al grau superior.

Els centres disposen d'una Borsa de Treball pròpia per tal de gestionar les demandes de professionals que fan arribar les empreses, i que es distribueixen entre alumnes i exalumnes.