El Govern renova el pla pel foment del consum de la fruita a l'escola

El Govern ha aprovat recentment una nova campanya per promoure les fruites, les hortalisses i la llet a les escoles el proper curs. Aquestes campanyes es realitzen cada any amb l'objectiu de distribuir fruita i hortalisses i llet a l'alumnat de centres educatius, en el marc d'un pla que vol promoure hàbits alimentaris saludables entre la població infantil i les famílies, associar-los a la dieta mediterrània i reduir els nivells d'obesitat infantil, ja que el consum de fruita i llet entre les nenes i els nens és més baix del que seria recomanable.

Catalunya impulsa per onzè any consecutiu el Pla de consum de fruita i hortalisses a les escoles i per tercera vegada el de llet. Compten amb el suport financer europeu i la col·laboració dels departaments d'Agricultura, d'Educació i de Salut. Durant el curs passat, el pla va arribar a més de 261.000 alumnes de 1.100 escoles d'arreu de Catalunya, mentre que el de llet, a 61.240 alumnes de 403 centres. Els alumnes que hi participen són de segon cicle d'educació infantil, de 3 a 6 anys, i tota l'educació primària, de 6 a 12 anys. A més, segons dades del Govern s'han distribuït unes 1.050 tones de fruita (poma, pera, mandarina, taronja, nectarina, préssec, paraguaià, cirera, maduixot, albercoc, nespra, kiwi, pastanaga i cirerol) i 360.000 litres de llet. També s'han realitzat tallers relacionats amb hàbits de consum saludables i visites a explotacions agràries.