Sarrià de Ter estrenarà nou institut

L'institut de Sarrià de Ter serà en breu una realitat després de la instal·lació dels primers mòduls prefabricats que acolliran temporalment aquest equipament educatiu. Durant el primer curs hi haurà quatre grans barracons, per això s'han anat traslladant per parts. Dos dels barracons tindran les vuit aules que ocuparan els alumnes de primer i segon d'ESO (hi haurà quatre classes per curs).

En el tercer mòdul hi haurà quatre aules reservades per a matèries específiques com ara el laboratori, l'aula d'art, la de música i la d'informàtica. Per últim, en el quart barracó hi haurà la biblioteca, la sala de professors, la secretaria i els despatxos de direcció. Els mòduls tenen aire condicionat i calefacció.

Pel que fa a les activitats esportives es faran a la mateixa pista que hi haurà al pati i al pavelló poliesportiu del municipi, que està a pocs metres del nou equipament. Per altra banda, no hi haurà menjador. Això es deu al fet que l'institut farà jornada intensiva i les classes s'acabaran cada dia a tres quarts de tres de la tarda. Els estudiants que no siguin del municipi podran tornar amb el transport escolar fins a casa seva. De tota manera, es preveu que de cara als propers cursos s'hi instal·lin més mòduls, ja que hi haurà setze classes en total reservades als quatre cursos d'ESO. En una tercera fase de construcció hi haurà dos barracons més reservats per a Batxillerat. Aquest setembre fins a 110 alumnes estrenaran les noves instal·lacions. Pràcticament la meitat dels alumnes provenen del mateix municipi de Sarrià de Ter. La resta ho farà de poblacions properes dins de la mateixa comarca del Gironès, com ara Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladesens.