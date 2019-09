Una tornada esglaonada

S'han acabat les vacances i per a moltes famílies arriba aquell moment tan fadític de preparar el retorn a l'escola dels seus fills. Fatídic perquè representa per a moltes famílies l'època de l'any on han de fer una major despesa per tenir-ho tot a punt. No només els llibres sinó que s'ha de pensar a planificar la compra de roba per a l'hivern, el material escolar, que és molt divers, les activitats extraescolars i el material d'algunes assignatures com poden ser l'educació física, informàtica o música. Tot plegat, fa que molts nuclis familiars pateixin un autèntic maldecap per afrontar el temible retorn escolar. Per això, cal tenir en consideració algunes pautes i alguns passos que ens poden facilitar que aquestes despeses siguin més acceptables.

La tornada a l'escola evidentment no és barata. Una de les majors despeses que s'han d'afrontar és la dels llibres. Si bé en moltes escoles i instituts catalans està implantada la socialització dels llibres -deixar en dipòsit alguns llibres per poder optar-ne a d'altres gratuïtament en passar de curs- encara cada any surten veus que reclamen la gratuïtat de tot el material escolar, especialment a l'ensenyament públic. Una mesura que, ara per ara, sembla difícil d'implantar-se de manera generalitzada i universal. El reciclatge del material és un bon pas per poder rebaixar la despesa però hi ha altres consells que s'han de tenir en compte com, per exemple, fer les compres de manera esglaonada. Tampoc no cal que comprem tot el material a l'inici del curs. Hi ha elements del material que s'utilitzaran més endavant i, per tant, podem ajornar momentàniament la compra. Aquest seria el cas per exemple de la roba d'hivern. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda que «estrenar curs no és sinònim d'estrenar motxilla» cada any i aconsella primer de tot que cada familia faci un pressupost per escrit i vegi quines són veritablement les necessitats dels seus fills. És una bona manera d'evitar les compres compulsives.

Aquest any, la tornada al col·legi serà un 11,3% més barata que la del curs passat i cada família haurà de desemborsar una mitjana de 366,4 euros per nen, segons asseguren alguns estudis que, calculen també, que és possible estalviar-se uns 40 euros respecte a l'any passat si seguim aquestes pautes. El comprador online Idealo ha calculat que a les famílies els costarà de mitjana comprar llibres de text uns 240 euros, el xandall 27,95 euros, les sabates esportives 30,3 euros, la motxilla 31,5 euros i el material de papereria uns 36,4 euros. «És important minimitzar la despesa, fent les compres amb anterioritat per obtenir els millors preus i no desemborsar tot d'una vegada», assegura Adrián Amorín, gerent d'Idealo.

Per la seva part, la també companyia de vendes online Vente-privee assegura que per a tres de cada quatre espanyols les compres de la tornada al col·legi suposen un dels majors desemborsaments de l'any, encara que sempre hi ha «trucs» per sobreviure a aquests. Comenta que estar pendents d'ofertes i descomptes són les solucions d'estalvi més eficaces per a una de cada tres famílies.

Així mateix, l'informe «Tornada al col·legi 2018» de Privalia conclou que la despesa mitjana se situa entre 100 i 300 euros per fill, dels quals els llibres de text suposen la meitat del pressupost.Quant a les opcions d'estalvi, les famílies destaquen les ofertes especials i la reutilització de la roba o material escolar. Sobre el tema dels uniformes escolars en concret, Privalia comenta que les famílies estan dividides perquè el 53% dels pares es posiciona que és més còmode per a la logística del dia a dia, i un 47% prefereix que els fills vesteixin al seu gust. No obstant això, l'informe afirma que la majoria dels pares prefereixen que els seus fills portin uniforme mentre són petits, però la tendència canvia quan creixen i passen a l'ESO.