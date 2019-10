Inicien la licitació de les obres de l'Institut de Caldes que fa 14 anys que està en barracons

El Departament d'Educació ha obert el procés de licitació de les obres de construcció del nou institut de Caldes de Malavella (Selva). La previsió del Govern és destinar prop de 3,5 MEUR al nou centre i preveu executar els treballs en un any i quatre mesos. Les obres, però, comptarien amb un cost que rondaria els 4 milions. Els 500.000 euros restants els aportarà el consistori, tal com es va comprometre. El nou equipament comptarà amb tres àrees diferents: l'espai destinat a les aules (2.369,22 m2), la part administrativa (406,53 m2) i el vestíbul (59,01 m2). El nou centre podria iniciar les obres a finals d'aquest any i substituirà els barracons que fa 14 anys que utilitza l'institut.

La construcció del nou institut de Caldes de Malavella (Selva) ja és un pas més a prop després que aquest dilluns el Departament d'Educació hagi iniciat el procés de licitació de les obres del centre. El Govern preveu destinar 3.289.943,63 euros a la construcció de l'edifici.

Conjuntament amb les obres, Educació també ha iniciat la licitació de del contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció i execució de les obres (90.048,53€ sense IVA), el Contracte de serveis per a l'Assistència tècnica per la Coordinació de seguretat i salut d'execució de les obres (27.014,40€ sense IVA) i el Contracte de Serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat (39.134,18€ sense IVA). Tots tenen una durada d'un any i quatre mesos.

De tota manera, les obres del nou centre tindran un cost aproximat de 4 MEUR. Per això, el consistori de Caldes de Malavella hi aportarà els 500.000€ restants. La construcció de l'equipament podria començar a finals d'aquest 2019.

El nou edifici comptarà amb tres espais diferents. El més gran serà el destinat a les aules, que tindrà una extensió de 2.369,22 m2. També hi haurà una àrea d'administració de 406,53 m2 i el vestíbul ocuparà 59,01 m2.

L'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, ha qualificat de "molt bona notícia" la decisió d'Educació de treure a licitació les obres de l'institut, ja que suposen "un pas endavant" per a la seva construcció.

Per la seva banda, la regidora d'Ensenyament del municipi, Àngela Frigolé, ha recordat que "actualment" el municipi compta amb "un miler d'estudiants" entre la primària i la secundària.